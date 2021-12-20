ВИДЕО. Пэн Шуай отказалась от обвинений в сексуальном насилии

Китайская теннисистка отрицает, что обвиняла бывшего чиновника

  • 20.12.2021 14:13
  • 316 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Пэн Шуай отказалась от обвинений в сексуальном насилии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пэн Шуай

Экс-первая ракетка мира в парном разряде Пэн Шуай отказалась от обвинений в сексуальном насилии в адрес бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.

«Хочу прояснить ситуацию: я никогда не говорила и не писала, что меня кто-то изнасиловал. Тот пост в Weibo – мое личное дело. Возникло много недопонимания», – сообщила теннисистка.

Также Шуай Пэн заявила, что может свободно перемещаться и за ней не следят.

Из-за ситуации с Пэн Шуай WTA приостановила проведение турниров в Китае.

Источник — The Guardian

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    justhateme
    justhateme, 20.12.2021 14:25
    0
    21 сторіччя, а десь є держава, котра віддає "начальникам" кого ті захочуть, а потім вимушує усіх казати що такого не було. Десь я таке бачив...
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