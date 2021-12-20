ВИДЕО. Пэн Шуай отказалась от обвинений в сексуальном насилии

Экс-первая ракетка мира в парном разряде Пэн Шуай отказалась от обвинений в сексуальном насилии в адрес бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.

«Хочу прояснить ситуацию: я никогда не говорила и не писала, что меня кто-то изнасиловал. Тот пост в Weibo – мое личное дело. Возникло много недопонимания», – сообщила теннисистка.

Также Шуай Пэн заявила, что может свободно перемещаться и за ней не следят.

Из-за ситуации с Пэн Шуай WTA приостановила проведение турниров в Китае.