ВИДЕО. Игрок сборной Англии отказался жать руку сопернику. Что произошло?
Джед Спенс не стал приветствовать Томаса Партея перед матчем ЧМ-2026 Англия – Гана
Левый защитник сборной Англии Джед Спенс отказался жать руку хавбеку команды Ганы Томасу Партею.
Инцидент произошел перед стартом матча 2-го тура группы L чемпионата мира 2026 во время традиционного приветствия игроков в центре поля.
В июле 2025 года 33-летнему Томасу, который на клубном уровне защищает цвета испанского Вильярреала, были предъявлены обвинения в пяти эпизодах изнасилования двух женщин и сексуальном насилии над третьей. Согласно материалам дела, эти события произошли в период между 2021 и 2022 годами.
Томас продолжает судиться, а Канада не пустила Партея в страну на матч 1-го тура ЧМ-2026 с Панамой из-за его проблем с законом. А вот США, где проходит поединок Англии и Ганы (Фоксборо, 35 км от Бостона, штат Массачусетс), не нашли оснований для недопуска хавбека.
Британские СМИ писали, что все игроки сборной Англии могут не пожать руку Партею, но Спенс оказался единственным.
ВИДЕО. Игрок сборной Англии отказался жать руку сопернику. Что произошло?
Djed Spence was the only England player who refused to shake Thomas Partey’s hand before kick-off. 🏴🤝 pic.twitter.com/CmnFLSxuxQ— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 23, 2026
Djed Spence says no to rapists. #England pic.twitter.com/hH56gyKvfD— Matt Andrews (@MattJAndrews26) June 23, 2026
ФОТО. Игрок сборной Англии отказался жать руку сопернику. Что произошло?
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