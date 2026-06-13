Власти Канады вышли с заявлением о скандальной ситуации с Партеем

Министр иммиграции, беженцев и гражданства Канады Лена Диаб прокомментировала скандальную ситуацию с полузащитником национальной сборной Ганы Томасом Партеем, которого не пустили в Канаду из-за обвинений в изнасиловании:

«Канада гордится тем, что является страной-хозяйкой Чемпионата мира по футболу 2026 года, и прилагает усилия для обеспечения успешного проведения мероприятия, одновременно заботясь о безопасности и защите канадцев.

Канада последовательно придерживается позиции, что проведение крупных мероприятий не меняет иммиграционное законодательство страны. Каждый человек, желающий приехать в Канаду, рассматривается индивидуально на основе имеющихся фактов и действующего законодательства».