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  4. Власти Канады вышли с заявлением о скандальной ситуации с Партеем
Чемпионат мира
13 июня 2026, 12:56 |
515
0

Власти Канады вышли с заявлением о скандальной ситуации с Партеем

Лена Диаб отмечает, что Канада не будет делать исключений в законодательстве из-за ЧМ-2026

13 июня 2026, 12:56 |
515
0
Власти Канады вышли с заявлением о скандальной ситуации с Партеем
Getty Images/Global Images Ukraine
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Министр иммиграции, беженцев и гражданства Канады Лена Диаб прокомментировала скандальную ситуацию с полузащитником национальной сборной Ганы Томасом Партеем, которого не пустили в Канаду из-за обвинений в изнасиловании:

«Канада гордится тем, что является страной-хозяйкой Чемпионата мира по футболу 2026 года, и прилагает усилия для обеспечения успешного проведения мероприятия, одновременно заботясь о безопасности и защите канадцев.

Канада последовательно придерживается позиции, что проведение крупных мероприятий не меняет иммиграционное законодательство страны. Каждый человек, желающий приехать в Канаду, рассматривается индивидуально на основе имеющихся фактов и действующего законодательства».

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чемпионат мира по футболу сборная Ганы по футболу ЧМ-2026 по футболу Томас Партей
Дмитрий Вус Источник: Sky News
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