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Фелисиано Лопес завершит карьеру в 2019 году

Испанец станет директором турнира АТР в Мадриде

  • 27.11.2018 14:55
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express.co.uk. Фелисиано Лопес
© express.co.uk. Фелисиано Лопес

Экс-12-я ракетка мира Фелисиано Лопес объявил о том, что планирует завершить свою карьеру в 2019 году:

«Я хочу завершить карьеру, чувствуя себя конкурентоспособным. Я планирую сыграть в следующем сезоне, и, если все пройдет хорошо, 2019 год будет моим последним в качестве профессионального игрока».

После завершения карьеры 37-летний испанец станет директором Мастерса в Мадриде.

Ранее сообщалось о том, что впервые с 2007 года ни один украинец не вошел в топ-100 рейтинга АТР.

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