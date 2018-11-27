Фелисиано Лопес завершит карьеру в 2019 году

Экс-12-я ракетка мира Фелисиано Лопес объявил о том, что планирует завершить свою карьеру в 2019 году:
«Я хочу завершить карьеру, чувствуя себя конкурентоспособным. Я планирую сыграть в следующем сезоне, и, если все пройдет хорошо, 2019 год будет моим последним в качестве профессионального игрока».
После завершения карьеры 37-летний испанец станет директором Мастерса в Мадриде.
Ранее сообщалось о том, что впервые с 2007 года ни один украинец не вошел в топ-100 рейтинга АТР.
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