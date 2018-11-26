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Впервые с 2007-го украинцы не попали в топ-100 рейтинга по итогам года

Лучший из украинских теннисистов Сергей Стаховский закончил сезон на 135-м месте

  • 26.11.2018 14:45
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Hungarian Tennis. Сергей Стаховский
© Hungarian Tennis. Сергей Стаховский
Украинские теннисисты закончили 2018-й год вне пределов первой сотни. Ближе всех расположился Сергей Стаховский (135).
 
В прошлом сезоне в топ-100 рейтинга после завершения всех турниров из наших теннисистов попал Александр Долгополов (38). 
 
В последний раз ни одного из украинцев не оказывалось в итоговой сотне сезона еще в 2007 году, когда лучший результат среди наших игроков, 199-е место, показал Сергей Стаховский.
 
 
Следующий сезон стартует 31 декабря 2018 года.
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Источник — Большой теннис Украины

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