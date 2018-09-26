Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

МАРРЕЙ: «Теннис проделывает огромную работу по уравниванию призовых»

Британец – о распределении призовых между мужчинами и женщинами в теннисе

  • 26.09.2018 11:00
  • 79 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Sky Sports. Энди Маррей
© Sky Sports. Энди Маррей

Энди Маррей высказал свое мнение по поводу распределения призовых в теннисе между мужчинами и женщинами:

«По сравнению с другими видами спорта, особенно если говорить о глобальных, теннис проделывает фантастическую работу с точки зрения равенства призовых. Особенно это заметно на крупных турнирах.

Равенства на абсолютно всех соревнованиях нет, но к этому очень тяжело прийти, когда женским и мужским теннисом управляют две разные организации. Иногда мне кажется, что это негативно сказывается на духе соревнований».

Ранее Маррей заявил, что может пропустить грунтовый сезон-2019.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sky Sports

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.