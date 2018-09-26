МАРРЕЙ: «Теннис проделывает огромную работу по уравниванию призовых»

Энди Маррей высказал свое мнение по поводу распределения призовых в теннисе между мужчинами и женщинами:
«По сравнению с другими видами спорта, особенно если говорить о глобальных, теннис проделывает фантастическую работу с точки зрения равенства призовых. Особенно это заметно на крупных турнирах.
Равенства на абсолютно всех соревнованиях нет, но к этому очень тяжело прийти, когда женским и мужским теннисом управляют две разные организации. Иногда мне кажется, что это негативно сказывается на духе соревнований».
Ранее Маррей заявил, что может пропустить грунтовый сезон-2019.
Источник — Sky Sports
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