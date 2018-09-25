Маррей может пропустить грунтовый сезон в 2019-м году

Экс-первая ракетка мира и двукратный олимпийский чемпион Энди Маррей намерен предоставить себе отдых во время грунтового сезона в 2019 году, чтобы уменьшить нагрузку на организм.

«Возможно, во время грунтовых турниров в следующем сезоне я уменьшу нагрузку и буду играть меньше турниров. Да, я никогда не поступал таким образом ранее, но это то, что от меня требуют реалии. Я должен буду предоставить отдых своему телу в угоду более качественной игре на других отрезках сезона», - сказал Маррей.

Отметим, что уже два года подряд подобным образом поступает Роджер Федерер, который жертвует грунтовым сезоном ради хорошего выступления на других турнирах.

Отметим, что в 2018-м году британец сыграл всего 9 матчей, поскольку долго залечивал травму бедра.

На US Open-2018 Маррей вылетел во втором круге. До окончания сезона он планирует еще сыграть несколько турниров в Китае.