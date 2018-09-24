Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Энди МАРРЕЙ: «Физически готов на 85-90%»

Британский теннисист – о подготовке к турниру в Шэньчжэне

  • 24.09.2018 13:17
  • 88 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
BBC. Энди Маррей
© BBC. Энди Маррей

Энди Маррей оценил свой уровень готовности накануне старта на турнире в Шэньчжэне:

«Прошло немало времени после моей операции, но ситуация похожа на ту, что была в 2014 году. Перед турниром в Шэньчжэне я сыграл больше, чем четыре года назад, но в некотором смысле ситуация аналогичная, так как я пока не вернулся к желаемому уровню. Тем не менее я прибавляю с каждой неделей. Надеюсь, смогу продемонстрировать хороший теннис и пройти как можно дальше.

Пожалуй, в физическом плане я готов на 85-90 %. Мне нужны матчи и турниры, а также больше времени на тренировках. В этом году я много тренировался, провёл пару турниров, а затем остановился. Мне нужен был отдых и реабилитация. После US Open я две недели вообще не выполнял удары по мячу. Я много работал над физической формой.

Вместе со своей командой я решил, что мне нужен долгий период тренировок и набора формы, чтобы подойти к следующему сезону в лучшем состоянии и быть готовым к крупнейшим турнирам».

Ранее Маррей вылетел с US Open во втором раунде.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ATP World Tour

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.