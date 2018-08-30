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US Open. Маррей проиграл Вердаско во втором круге

В третьем круге испанец сыграет с аргентинцем Хуаном-Мартином Дель-Потро

  • 30.08.2018 02:56
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Getty Images. Фернандо Вердаско
© Getty Images. Фернандо Вердаско

В матче второго круга Открытого чемпионата США испанец Фернандо Вердаско нанес поражение британцу Энди Маррею. Поединок продолжался четыре чета и завершился со счетом 7:5, 2:6, 6:4, 6:4, в пользу Вердаско.

Для британского теннисиста это поражение стало самым ранним на турнирах Большого Шлема за последние десять лет.В 2008-м году Маррей на старте Australian Open проиград французу Жо-Вилфриду Цонге.

В третьем круге Вердаско встретится с третьей ракеткой мира аргентинцем Хуаном-Мартином Дель-Потро, который ранее в трех сетах обыграл американца Дениса Кудлу..

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Источник — Sport.ua

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