US Open. Маррей проиграл Вердаско во втором круге

Последние комментарии

УЕФА призвали не разводить команды из России и Украины при жеребьевках 03:22 — alexcardo Очерендной ватный даун, просто оставлю это тут https://www.youtube.com/watch?v=NvX-OjwAIIM

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. LIVE 03:02 — San_Francisco Только хотел написать. Было бы интересно смотреть, но для набора баллов не очень.

Стали известны все возможные соперники Шахтера в Лиге чемпионов 02:32 — taraniv Хотелось бы:1) Атлетико - с ним ещё не играли;2) Аякс - показать ДыКа, как с голландским молодняк... 02:00 — LeMishoK Не хуже чем обычно. Показательно что Шахтёр слабее, как они смогут себя переломить, так и будет..... 01:50 — lviv_citizen 100% аякс или псв попадутся 01:27 — Vitaly Manko Пруха в этом сезоне у Динамо.. Так что думаю Барса(ну это дело привычки уже для Шахты) Ливер...

Лунину запретили выступать за Леганес под 99-м номером 02:17 — Archie2012 Жаль что нельзя выбрать 14 или 88. Ну на крайняк можно было бы 69.

Лига чемпионов. ПСВ, Бенфика и Црвена Звезда вышли в групповой раунд 01:55 — madbelk Хотскевидж (глядя на сербов): "А так можно было?"