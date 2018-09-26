Катерина Козлова – Фиона Ферро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Человек дал четкое объяснение, почему игрок сидит на банке. А как у нас? Потому что они еще не вы...

11:19 — cloud_on

Да, Шахтер обладателей золотого мяча не воспитал. Но в СССР ему и не дали бы этого сделать. Потом...

11:18 — ak228

всю ночь не спал, писал?! Снежерамид, не оффтопь, будь добр!!!

11:17 — jekavayp

Жертва опиатов , ты уже поджатый с утра ?

11:17 — jekavayp

Так в Полтаве тоже все играли .И в Луцке в 2004 и в Киев в 2014 тоже все были готовы ехать. Как т...

11:16 — gucci1992

Харків, Дніпро-1, Східний корпус, Азов, Вашингтон Таймс та Український формат за Маріку!

11:14 — sv30sv

Акакий СЕМИабкакиевич в 228 раз!Не смогла тебе ответить вчера из-за ограничения сообщений, поэтом...