Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Катерина Козлова – Фиона Ферро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка второго круга на турнире в Узбекистане

  • 26.09.2018 10:40
  • 572 просмотра
  • 0 комментариев
Метки
Jimmie48 Photography. Катерина Козлова
© Jimmie48 Photography. Катерина Козлова
26 сентября украинская теннисистка Катерина Козлова (№119 WTA) проведет поединок второго круга на турнире в Ташенте. Соперницей украинки станет Фиона Ферро (№114 WTA) из Франции. 
 
Поединок будет сыгран вторым запуском на корте №1. Время начала матча – 10:40 по Киеву.
 

Ранее теннисистки встречались 2 раза, счет равнынй. Последнюю встречу выиграла украинка.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции.
 
Напомним, в первом круге Козлова выбила первую сеяную Ирину-Кармелу Бегу
 
Сделать ставку

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.