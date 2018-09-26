Катерина Козлова – Фиона Ферро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 сентября украинская теннисистка Катерина Козлова (№119 WTA) проведет поединок второго круга на турнире в Ташенте. Соперницей украинки станет Фиона Ферро (№114 WTA) из Франции.
Поединок будет сыгран вторым запуском на корте №1. Время начала матча – 10:40 по Киеву.
Ранее теннисистки встречались 2 раза, счет равнынй. Последнюю встречу выиграла украинка.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции.
Напомним, в первом круге Козлова выбила первую сеяную Ирину-Кармелу Бегу.
Источник — Sport.ua
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