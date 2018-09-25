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Халеп выступит на Кубке Кремля

Румынка вошла в число участниц турнира в Москве

  • 25.09.2018 13:03
  • 149 просмотров
  • 1 комментарий
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heraldsun.com.ua. Симона Халеп
© heraldsun.com.ua. Симона Халеп

Симона Халеп подтвердила своей участник в Кубке Кремля, который пройдет в Москве с 13 по 21 октября:

Я выиграла здесь, в Москве, свой первый титул в 2013 году и могу сказать, что турнир занимает особое место в моём сердце. С нетерпением жду этих соревнований на глазах потрясающих болельщиков».

В обновленной версии рейтинга WTA Халеп сохранила звание первой ракетки мира.

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Комментарии
    killiastorm
    online
      killiastorm, 25.09.2018 13:16
    0
    Халяви захотілось?) За великий хабар розбавила собою це збіговисько з бомжихами.
    Ссылка
    killiastorm
    online
      killiastorm, 25.09.2018 13:16
    0
    Халяви захотілось?) За великий хабар розбавила собою це збіговисько з бомжихами.
    Ссылка
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