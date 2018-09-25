Халеп выступит на Кубке Кремля

Симона Халеп подтвердила своей участник в Кубке Кремля, который пройдет в Москве с 13 по 21 октября:

Я выиграла здесь, в Москве, свой первый титул в 2013 году и могу сказать, что турнир занимает особое место в моём сердце. С нетерпением жду этих соревнований на глазах потрясающих болельщиков».

В обновленной версии рейтинга WTA Халеп сохранила звание первой ракетки мира.