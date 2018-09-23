Ухань. Киченок и Родионова вылетают в первом круге

Украинка Надежда Киченок в паре с представительницей Австралии Анастасией Родионовой не сумели преодолеть первый круг турнира в Ухане. В первом матче они уступили белорусско-японскому дуэту Лидия Морозова/Сюко Аояма. Встреча закончилась со счетом 4:6, 3:6.
Матч длился 1 час, 18 минут. Ни одна пара не сделала ни одной подачи навылет. В активе Морозовой и Аоямы 4 из 8-ми реализованных брейк-пойнта. Киченок и Родионова сделали 5 ошибок на подаче и имели 2 брейк-пойнта из 8-ми.
Напомним в одиночном разряде турнира в Ухане сыграют Элина Свитолина и Леся Цуренко. Украинки узнали своих соперниц.
Источник — Sport.ua
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