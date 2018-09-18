Российский теннисист назвал судью придурком

Российский теннисист Евгений Донской раскритиковал арбитра после поражения от словака Мартина Клижана в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге. Клижан обыграл Донского со счетом 6:4, 6:4.
Арбитр сделал игроку предупреждение за нецензурную брань, и Донской прокомментировал это решение.
«Он придурок, мне кажется. Меня раздражает, когда с самого начала человек ведет себя так, будто он божище и знает все на свете. Я крикнул слово «блин». Если бы я крикнул другое слово, толпа и другие люди отреагировали бы иначе. Я не настолько дурак. Он объяснил это так: «Я думаю, что ты крикнул плохое слово». Я спросил: «А если я его не крикнул, почему ты мне делаешь предупреждение?» — «Сделать тебе предупреждение — единственный шанс оправдать мои мысли», — как я это понял с английского языка».
Источник — Матч ТВ
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