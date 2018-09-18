Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Российский теннисист назвал судью придурком

Донской остался недоволен рефери

  • 18.09.2018 12:20
  • 958 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Российский теннисист назвал судью придурком
Российский теннисист Евгений Донской раскритиковал арбитра после поражения от словака Мартина Клижана в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге. Клижан обыграл Донского со счетом 6:4, 6:4.
 
Арбитр сделал игроку предупреждение за нецензурную брань, и Донской прокомментировал это решение.
 
«Он придурок, мне кажется. Меня раздражает, когда с самого начала человек ведет себя так, будто он божище и знает все на свете. Я крикнул слово «блин». Если бы я крикнул другое слово, толпа и другие люди отреагировали бы иначе. Я не настолько дурак. Он объяснил это так: «Я думаю, что ты крикнул плохое слово». Я спросил: «А если я его не крикнул, почему ты мне делаешь предупреждение?» — «Сделать тебе предупреждение — единственный шанс оправдать мои мысли», — как я это понял с английского языка».
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Матч ТВ

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.