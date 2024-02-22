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ATP
22 февраля 2024, 08:29 | Обновлено 22 февраля 2024, 15:42
13
0

Урсу, Джавакян и Ваншельбойм не прошли квалификацию в индийском Пуне

Хардовый челленджер проходит в Индии

22 февраля 2024, 08:29 | Обновлено 22 февраля 2024, 15:42
13
0
Урсу, Джавакян и Ваншельбойм не прошли квалификацию в индийском Пуне
ATP Pune

Три украинских теннисиста не сумели пройти квалификацию на хардовом челленджере в Пуне (Индия).

Эрик Ваншельбойм в трех сетах переиграл Энрико Далла Валле из Италии – 2:6, 7:6 (8:6), 1:6.

Юрий Джавакян уступил нейтральному Евгению Донскому – 7:6 (7:5), 1:6, 0:6.

Вадим Урсу сначала выиграл у итальянца Винсента Самуэля Руджери – 7:6 (7:3), 1:6, 6:0, однако затем в финале квалификации разгромно проиграл Бернарду Томичу из Австралии – 2:6, 2:6.

ATP Challenger. Пуне (Индия). Хард. Квалификация

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Вадим Урсу Эрик Ваншельбойм ATP Пуне Бернард Томич Юрий Джавакян Евгений Донской
Источник Sport.ua
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