Урсу, Джавакян и Ваншельбойм не прошли квалификацию в индийском Пуне
Хардовый челленджер проходит в Индии
Три украинских теннисиста не сумели пройти квалификацию на хардовом челленджере в Пуне (Индия).
Эрик Ваншельбойм в трех сетах переиграл Энрико Далла Валле из Италии – 2:6, 7:6 (8:6), 1:6.
Юрий Джавакян уступил нейтральному Евгению Донскому – 7:6 (7:5), 1:6, 0:6.
Вадим Урсу сначала выиграл у итальянца Винсента Самуэля Руджери – 7:6 (7:3), 1:6, 6:0, однако затем в финале квалификации разгромно проиграл Бернарду Томичу из Австралии – 2:6, 2:6.
ATP Challenger. Пуне (Индия). Хард. Квалификация
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