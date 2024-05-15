Марченко второй раз в сезоне вышел в 1/4 финала на челленджере
Илья добыл волевую победу в матче второго раунда
Украинский теннисист Илья Марченко (№242 ATP) пробился в 1/4 финала хардового челленджера в Тайбэе (Тайвань).
В поединке второго раунда соперником украинца был Дмитрий Донской (№353 ATP). Марченко выиграл в трех сетах с камбэком.
Тайбэй. Второй круг
Илья Марченко (Украина) – Дмитрий Донской – 3:6, 6:3, 6:4
В следующем раунде украинец сразится с лидером посева – австралийцем Максом Перселлом (№84 ATP).
Для Ильи это будет второй четвертьфинал в одиночном разряде на челленджерах в текущем сезоне.
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