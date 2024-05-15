Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марченко второй раз в сезоне вышел в 1/4 финала на челленджере
ATP
15 мая 2024, 14:17 | Обновлено 15 мая 2024, 14:20
120
1

Марченко второй раз в сезоне вышел в 1/4 финала на челленджере

Илья добыл волевую победу в матче второго раунда

15 мая 2024, 14:17 | Обновлено 15 мая 2024, 14:20
120
1
Марченко второй раз в сезоне вышел в 1/4 финала на челленджере
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№242 ATP) пробился в 1/4 финала хардового челленджера в Тайбэе (Тайвань).

В поединке второго раунда соперником украинца был Дмитрий Донской (№353 ATP). Марченко выиграл в трех сетах с камбэком.

Тайбэй. Второй круг
Илья Марченко (Украина) – Дмитрий Донской – 3:6, 6:3, 6:4

В следующем раунде украинец сразится с лидером посева – австралийцем Максом Перселлом (№84 ATP).

Для Ильи это будет второй четвертьфинал в одиночном разряде на челленджерах в текущем сезоне.

По теме:
Марченко прервал серию из пяти поражений подряд
Марченко проиграл в первом раунде на челленджере в Китае
Рейтинг ATP. Сачко поднялся на 5 строчек, Урсу обновил личный рекорд
Илья Марченко ATP Тайбэй Евгений Донской
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти оценил разгромный матч Реала, в котором Куртуа сделал 10 сейвов
Футбол | 15 мая 2024, 07:49 4
Анчелотти оценил разгромный матч Реала, в котором Куртуа сделал 10 сейвов
Анчелотти оценил разгромный матч Реала, в котором Куртуа сделал 10 сейвов

14 мая королевский клуб разгромил «Алавес» со счетом 5:0 в 36-м туре Ла Лиги

Рекордные гонорары. Стало известно, сколько Усик и Фьюри заработают за бой
Бокс | 15 мая 2024, 09:47 1
Рекордные гонорары. Стало известно, сколько Усик и Фьюри заработают за бой
Рекордные гонорары. Стало известно, сколько Усик и Фьюри заработают за бой

Тайсон получит 69 млн долларов, а гонорар Усика составит 34 млн долларов

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 15.05.2024, 08:00
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Ворскла – Шахтер. Прогноз и анонс на финал Кубка Украины
Футбол | 15.05.2024, 13:00
Ворскла – Шахтер. Прогноз и анонс на финал Кубка Украины
Ворскла – Шахтер. Прогноз и анонс на финал Кубка Украины
Соболева одержала первую победу в основе турнира WTA 125
Теннис | 14.05.2024, 17:20
Соболева одержала первую победу в основе турнира WTA 125
Соболева одержала первую победу в основе турнира WTA 125
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
ось і молодець!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без Свитолиной. Определены все четвертьфиналистки на большом турнире в Риме
Без Свитолиной. Определены все четвертьфиналистки на большом турнире в Риме
14.05.2024, 06:01
Теннис
Известна зарплата Мбаппе в Реале. Француз получит космический бонус
Известна зарплата Мбаппе в Реале. Француз получит космический бонус
14.05.2024, 07:12 12
Футбол
Лунин принял решение о будущем и уже сообщил об этом Реалу
Лунин принял решение о будущем и уже сообщил об этом Реалу
13.05.2024, 11:59 31
Футбол
Камбосос высмеял оправдания Лопеса: «Лома не дрался с тобой с травмой?»
Камбосос высмеял оправдания Лопеса: «Лома не дрался с тобой с травмой?»
13.05.2024, 10:52 1
Бокс
Как выглядит таблица Ла Лиги после ничьей Жироны и победы Барселоны?
Как выглядит таблица Ла Лиги после ничьей Жироны и победы Барселоны?
14.05.2024, 07:30 2
Футбол
Куртуа может внезапно покинуть Реал. Тибо имеет соблазнительные предложения
Куртуа может внезапно покинуть Реал. Тибо имеет соблазнительные предложения
15.05.2024, 06:55
Футбол
Легендарный Майк Тайсон назвал победителя боя Усик – Фьюри
Легендарный Майк Тайсон назвал победителя боя Усик – Фьюри
14.05.2024, 10:12 3
Бокс
«Видел и хуже». Фьюри оценил драку своего отца с командой Усика
«Видел и хуже». Фьюри оценил драку своего отца с командой Усика
13.05.2024, 18:29 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем