Марченко второй раз в сезоне вышел в 1/4 финала на челленджере

Украинский теннисист Илья Марченко (№242 ATP) пробился в 1/4 финала хардового челленджера в Тайбэе (Тайвань).

В поединке второго раунда соперником украинца был Дмитрий Донской (№353 ATP). Марченко выиграл в трех сетах с камбэком.

Тайбэй. Второй круг

Илья Марченко (Украина) – Дмитрий Донской – 3:6, 6:3, 6:4

В следующем раунде украинец сразится с лидером посева – австралийцем Максом Перселлом (№84 ATP).

Для Ильи это будет второй четвертьфинал в одиночном разряде на челленджерах в текущем сезоне.