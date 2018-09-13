Матс ВИЛАНДЕР: «Дель Потро еще выиграет Мэйджор»

В воскресенье Хуан Мартин дель Потро в финале US Open уступил Новаку Джоковичу. Однако Матс Виландер считает, что у аргентинца еще будут шансы выиграть свой второй в карьере турнир Большого Шлема:

«Да, я думаю, что он ещё сможет победить. Ему 29 лет, он пропустил несколько лет. Сейчас дель Потро играет в агрессивной манере, задействуя свою энергию. Но вы видели, как сыграл Джокович. Он выбегал к сетке 36 раз. Он бы не действовал так пять-шесть лет назад.

Я думаю, что дель Потро прибавит в тактическом аспекте. Он хорошо думает на корте, всё так же опасен, а теперь он ещё и становится более опытным. Чем больше матчей он проиграет, тем быстрее постарается что-то изменить в своей игре».