«Не столь явный». Экс-первая ракетка мира назвал фаворита Уимблдона

Бывшая первая ракетка мира и теннисный эксперт Матс Виландер назвал своего фаворита Уимблдона-2026:

«На мой взгляд, Янник Синнер является фаворитом на победу на Уимблдоне. Возможно, он не является столь явным претендентом на победу, как это было на Ролан Гаррос, но он все равно остается огромным фаворитом на то, чтобы снова выиграть Уимблдон».

Янник Синнер (АТР 1) является действующим победителем травяного мейджора. На Ролан Гаррос 2026 итальянец сенсационно проиграл Хуану Мануэлю Черундоло (АТР 56) во втором круге турнира.