Федерация тенниса поддержала судью в конфликте с Сереной Уильямс

В финале US Open случился конфликт между Сереной Уильямс и судьей матча Карлосом Рамосом, который вынес американской теннисистке ряд предупреждений.
Уильямс проиграла матч, а после получила штраф в 17 тысяч долларов за оскорбление рефери, а также брошенную в корт ракетку.
Международная федерация тенниса в этой ситуации поддержала судью, который действовал «профессионально и с достоинством», тогда как теннисистка назвала рефери лжецом и вором.
А вот женская теннисная ассоциация (WTA) поддержала Уильямс, назвав дискриминацией разные стандарты в мужском и женском теннисе.
Источник — As.com
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Есть ли дискриминация женщин в том, что у мужчин удар сильнее?
И ещё интересно: если бы на вышке сидел не Рамос, а судья женщина и повела бы она себя так же как и Рамос, что вполне предсказуемо. Тогда тоже были бы упрёки в сексизме и прочем, прочем, прочем?
Есть ли дискриминация женщин в том, что у мужчин удар сильнее?
И ещё интересно: если бы на вышке сидел не Рамос, а судья женщина и повела бы она себя так же как и Рамос, что вполне предсказуемо. Тогда тоже были бы упрёки в сексизме и прочем, прочем, прочем?
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