Федерация тенниса поддержала судью в конфликте с Сереной Уильямс

В финале US Open случился конфликт между Сереной Уильямс и судьей матча Карлосом Рамосом, который вынес американской теннисистке ряд предупреждений.

Уильямс проиграла матч, а после получила штраф в 17 тысяч долларов за оскорбление рефери, а также брошенную в корт ракетку.

Международная федерация тенниса в этой ситуации поддержала судью, который действовал «профессионально и с достоинством», тогда как теннисистка назвала рефери лжецом и вором.

А вот женская теннисная ассоциация (WTA) поддержала Уильямс, назвав дискриминацией разные стандарты в мужском и женском теннисе.