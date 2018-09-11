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Федерация тенниса поддержала судью в конфликте с Сереной Уильямс

Международная федерация тенниса оценила ситуацию

  • 11.09.2018 10:40
  • 670 просмотров
  • 4 комментария
Метки
Getty images
© Getty images

В финале US Open случился конфликт между Сереной Уильямс и судьей матча Карлосом Рамосом, который вынес американской теннисистке ряд предупреждений.

Уильямс проиграла матч, а после получила штраф в 17 тысяч долларов за оскорбление рефери, а также брошенную в корт ракетку.

Международная федерация тенниса в этой ситуации поддержала судью, который действовал «профессионально и с достоинством», тогда как теннисистка назвала рефери лжецом и вором.

А вот женская теннисная ассоциация (WTA) поддержала Уильямс, назвав дискриминацией разные стандарты в мужском и женском теннисе.

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Источник — As.com

(2 голоса)

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Комментарии
    Vladdal
    online
      Vladdal, 11.09.2018 11:26
    0
    KIEWADIM, 11.09.2018 11:24
    думаю все из-за того , что она черная.
    Та не, об этом никто ни разу и не заикнулся.
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 11.09.2018 11:24
    0
    думаю все из-за того , что она черная.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 11.09.2018 11:19
    0
    Я бы и не писал ничего в этой теме, но мне вот интересно: почему до сих пор женщины выступают в юбках, а не в шортах до колен? Почему у WTA разные стандарты?
    Есть ли дискриминация женщин в том, что у мужчин удар сильнее?
    И ещё интересно: если бы на вышке сидел не Рамос, а судья женщина и повела бы она себя так же как и Рамос, что вполне предсказуемо. Тогда тоже были бы упрёки в сексизме и прочем, прочем, прочем?
    Ссылка
    chues
      chues, 11.09.2018 10:55
    +1
    Санта Барбара продолжается....
    Ссылка
    chues
    online
      chues, 11.09.2018 10:55
    +1
    Санта Барбара продолжается....
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 11.09.2018 11:26
    0
    KIEWADIM, 11.09.2018 11:24
    думаю все из-за того , что она черная.
    Та не, об этом никто ни разу и не заикнулся.
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 11.09.2018 11:24
    0
    думаю все из-за того , что она черная.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 11.09.2018 11:19
    0
    Я бы и не писал ничего в этой теме, но мне вот интересно: почему до сих пор женщины выступают в юбках, а не в шортах до колен? Почему у WTA разные стандарты?
    Есть ли дискриминация женщин в том, что у мужчин удар сильнее?
    И ещё интересно: если бы на вышке сидел не Рамос, а судья женщина и повела бы она себя так же как и Рамос, что вполне предсказуемо. Тогда тоже были бы упрёки в сексизме и прочем, прочем, прочем?
    Ссылка
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