Хуан Мартин ДЕЛЬ ПОТРО: «Мне приятно видеть победы Джоковича»

Сегодня ночью Хуан Мартин дель Потро в финале US Open в трех сетах уступил Новаку Джоковичу. После матча аргентинец прокомментировал свое поражение:

«Мне сложно говорить сейчас, но я люблю всех вас. Очень рад сыграть в финале против великолепного игрока, который также является моим другом.

Конечно, сейчас мне грустно, но я рад за Новака и его команду. Мне приятно видеть его победы. Открытый чемпионат США — мой любимый турнир в туре».