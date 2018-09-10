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Хуан Мартин ДЕЛЬ ПОТРО: «Мне приятно видеть победы Джоковича»

Аргентинец прокомментировал свое поражение в финале US Open

  • 10.09.2018 09:21
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Getty Images. Хуан Мартин дель Потро
© Getty Images. Хуан Мартин дель Потро

Сегодня ночью Хуан Мартин дель Потро в финале US Open в трех сетах уступил Новаку Джоковичу. После матча аргентинец прокомментировал свое поражение:

«Мне сложно говорить сейчас, но я люблю всех вас. Очень рад сыграть в финале против великолепного игрока, который также является моим другом.

Конечно, сейчас мне грустно, но я рад за Новака и его команду. Мне приятно видеть его победы. Открытый чемпионат США — мой любимый турнир в туре».

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Источник — Daily Express

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