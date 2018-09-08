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US Open. Маттек-Сэндс и Джейми Маррей - победители турнира в миксте

Состоялся еще один финальный матч Открытого чемпионата США

  • 08.09.2018 22:14
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Getty Images. Джейми Маррей, Бетани Маттек-Сэндс
© Getty Images. Джейми Маррей, Бетани Маттек-Сэндс
Британо-американский дуэт Бетани Маттек-Сэндс/Джейми Маррей одержал победу над парой Алиция Росольска/Никола Мектич в финальном матче US Open. Главный матч турнира в миксте завершился со счетом 2:6, 6:3, 11:9.
 
Матч длился 1 час 18 минут. Маттек-Сэндс и Маррей трижды подали навылет, совершили 1 двойную ошибку, реализовали 1 из 3 брейк-поинтов. Росольска и Мектич сделали 2 эйса, один раз ошиблись на подаче и реализовали 2 брейка.
 
US Open — микст. Финал
Бетани Маттек-Сэндс (США)/Джейми Маррей (Великобритания) - Алиция Росольска (Польща)/Никола Мектич (Сербия) 2:6, 6:3, 11:9.
 
Для 33-летней Маттек-Сэндс это третья победа в карьере на турнире «Большого шлема» в миксте. В свою очередь Маррей выиграл US Open в смешанном парном разряде второй раз подряд.
 
Напомним, в мужском парном турнире US Open победили Майк Брайан и Джек Сок.
 

 

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Источник — Sport.ua

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