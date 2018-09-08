US Open. Маттек-Сэндс и Джейми Маррей - победители турнира в миксте

Что и требовалось... Их даже наши могли в отборе обуть, если-бы не боялись ...

После такой задержки, многие бы сломались, но только не она. Вот это воля и высокий профессионали...

23:26 — Footbolboy

Прогнозирую, что словаки не будут играть в футбол, а мешать на поле, будут прессинговать, перекры...

23:26 — Footbolboy

Прогнозирую, что словаки не будут играть в футбол, а мешать на поле, будут прессинговать, перекры...

23:21 — Footbolboy

Прогнозирую, что словаки не будут играть в футбол, а мешать на поле, будут прессинговать, перекры...