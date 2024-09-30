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  4. Надежда Киченок в паре с японкой вылетела из турнира WTA в Пекине
WTA
30 сентября 2024, 08:02 |
181
1

Надежда Киченок в паре с японкой вылетела из турнира WTA в Пекине

В 1/4 финала прошли София Кенин и Бетани Маттек-Сэндс

30 сентября 2024, 08:02 |
181
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Надежда Киченок в паре с японкой вылетела из турнира WTA в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Мию Като и Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок вылетела с турнира WTA 1000 в Пекине в парном разряде.

В 1/8 финала 32-летняя спортсменка в паре с японкой Мию Като проиграла американскому тандему Софии Кенин и Бетани Маттек-Сэндс.

WTA 1000 Пекин. Парный разряд. 1/8 финала. 30 сентября
Мию Като (Япония) / Надежда Киченок (Украина) – София Кенин (США) / Бетани Маттек-Сэндс (США) – 0:6, 4:6

На предварительной стадии Мию Като и Людмила Киченок обыграли бельгийку Элизу Мертенс и китайку Шуай Чжан. В 1/4 финала Като и Киченок могли сыграть против победительницы недоигранного матча Костюк/Л. Киченок – Синякова/Таунсенд или против дуэта Андреевой и Шнайдер.

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Надежда Киченок Бетани Маттек-Сэндс WTA Пекин София Кенин Мию Като
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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C.Пеклов
за те Люда з Мартою перемогли.
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