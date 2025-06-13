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13 июня 2025, 07:07 |
339
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Мама двух первых ракеток мира: «Я сделала все, что могла»

Джуди Маррей дала интервью изданию The Herald

13 июня 2025, 07:07 |
339
0
Мама двух первых ракеток мира: «Я сделала все, что могла»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуди Маррей

Джуди Маррей, мать двух первых ракеток мира, в интервью изданию The Herald открыто обвинила федерацию тенниса Шотландии в бездействии, указывая на то, что они просто позволили умереть проекту, в который изначально никто по-настоящему не верил.

Почему так произошло? Помимо очевидного безразличия, многие, вероятно, считали, что одного существования Энди Маррея будет достаточно, чтобы вдохновить поколение будущих чемпионов. Но мы уже видели подобный пример – это Швеция, которая практически исчезла с теннисной карты мира.

«Я занимаюсь этим 12 лет, потратила целое состояние, абсолютно вымотана и не получаю никакой поддержки от людей, которые столько обещали теннису и спорту в Шотландии. Это все апатия, отсутствие сотрудничества и бесконечные препятствия. В какой-то момент создавалось ощущение, что все, что мы делаем, им просто мешает – и они начали усложнять нам путь каждый день».

Прошли годы, Энди Маррей повесил ракетку на гвоздь, а Шотландия упустила историческую возможность развить детский и юношеский теннис. Достаточно вспомнить Австралию и Ллейтона Хьюитта – там тоже рассчитывали на одного лидера, но потом поняли, что без массовых инвестиций пламя, которое разжег юный парень из Аделаиды, потухнет. Сейчас в Шотландии нет ни одного теннисиста в рейтинге ATP.

«Для меня это большое личное разочарование – видеть, что у меня не получилось. На самом деле, создание такой системы должно быть миссией шотландского правительства и спортивных органов. Одних объектов недостаточно – нужны тренеры с видением, амбициями, страстью и полной самоотдачей, чтобы вырастить игроков мирового уровня», – говорит Джуди, которая лично тренировала обоих своих сыновей и привела их к победам на турнирах Большого шлема.

«Я до сих пор не знаю, как мои дети стали чемпионами, но они доказали, что это возможно. Они – живое подтверждение этого. И жаль, что мы не смогли использовать тот бесценный опыт, который накопили за последние 30 лет. Я сделала все, что могла. Теперь очередь за молодым поколением».

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Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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