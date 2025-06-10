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ATP
10 июня 2025, 19:34 | Обновлено 10 июня 2025, 19:36
57
0

МАРРЕЙ: «Я бы хотел вновь тренировать кого-то, но чуть позже»

Легендарный британский теннисист дал интервью BBC

10 июня 2025, 19:34 | Обновлено 10 июня 2025, 19:36
57
0
МАРРЕЙ: «Я бы хотел вновь тренировать кого-то, но чуть позже»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

Трехкратный победитель турниров Большого шлема, легендарный британский теннисист Энди Маррей в содержательной беседе с BBC затронул множество интересных тем, в частности о своем будущем в качестве тренера и текущем положении дел в мужском теннисе.

Профессиональное будущее в роли тренера

«Быть тренером Джоковича – это уникальный опыт. Работать с одним из величайших спортсменов всех времен – огромная привилегия. Переход от игрока к тренеру произошел очень быстро, это не входило в мои планы, но я должен был использовать такую возможность. Я многое узнал о том, что значит работать командой.

Когда ты теннисист, все вокруг сосредоточены на тебе, но будучи тренером, ты обязан координировать действия с множеством людей и найти лучший способ донести свое послание до игрока. Мне нужно учиться и развиваться в этом направлении. С Новаком у нас были прекрасные моменты за пределами корта, и, несмотря на то, что результаты оказались не такими, как ожидалось, мы старались. Я бы хотел вновь тренировать кого-то, но чуть позже».

Взгляд на текущую ситуацию в мужском теннисе

«Финал Ролан Гаррос 2025 подтверждает, что мужской теннис переживает великолепный период. У Карлоса и Янника очень разные стили и личности, и это захватывает болельщиков. По моему мнению, у Алькараса впечатляющая игра, а его соперничество с Синнером может быть выдающимся. Каждый раз, когда уходит великая эпоха, люди начинают волноваться, но спорт всегда развивается и становится лучше. Однако при всем прогрессе тенниса нельзя забывать о том, чего добились Большая тройка. Я уверен, что Карлос и Янник идут к вершинам, но чтобы повторить путь Рафаэля, Роджера и Новака, нужно очень много времени. Выиграть более 20 Шлемов – это не норма, посмотрим, смогут ли они достичь этого».

Мнение о перспективах Джека Дрейпера

«Я убежден, что он станет одним из тех, кто будет бороться за титулы на турнирах Большого шлема в ближайшие пять-десять лет. Он находится в процессе развития и делает это великолепно. У него есть потенциал для больших достижений».

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Энди Маррей
Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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