US Open. М. Брайан и Сок выиграли в парном разряде

Американские теннисисты Майк Брайан и Джек Сок стали победителями Открытого чемпионата США по теннису в парном разряде. В финале американцы обыграли Лукаша Кубота и Марсело Мело в двух сетах со счётом 6:3, 6:1.

Финальный матч продолжался 1 час 14 минут. Брайан и Сок выполнили 2 эйса, их соперникам не удалось исполнить ни одной подачи навылет. Кубот и Мело допустили 3 двойные ошибки, у их соперников – 2. Проигравшие не сумели взять единственный брейк-пойнт в матче, Брайан и Сок реализовали 4 брейка из 10. Они также выполнили 36 «виннеров».