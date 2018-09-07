US Open. М. Брайан и Сок выиграли в парном разряде

Американские теннисисты Майк Брайан и Джек Сок стали победителями Открытого чемпионата США по теннису в парном разряде. В финале американцы обыграли Лукаша Кубота и Марсело Мело в двух сетах со счётом 6:3, 6:1.
Финальный матч продолжался 1 час 14 минут. Брайан и Сок выполнили 2 эйса, их соперникам не удалось исполнить ни одной подачи навылет. Кубот и Мело допустили 3 двойные ошибки, у их соперников – 2. Проигравшие не сумели взять единственный брейк-пойнт в матче, Брайан и Сок реализовали 4 брейка из 10. Они также выполнили 36 «виннеров».
Источник — Чемпионат
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