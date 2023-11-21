ФОТО. Четырехкратный победитель турниров Grand Slam стал отцом

Четырехкратный победитель турниров Большого Шлема (три раза – в мужском парном разряде и один в миксте) Джек Сок сообщил о появлении ребенка в его семье.

У Джека и его жены Лауры родился сын Броди Брайан.

«Лучший день в наших жизнях», – подписал фото 31-летний Сок, завершивший карьеру после US Open-2023.

Отметим, что в 2020-м году американский теннисист женился на «Мисс Северной Каролины-2019» Лауре Литтл.