ATP21 ноября 2023, 17:55 | Обновлено 21 ноября 2023, 17:58
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ФОТО. Четырехкратный победитель турниров Grand Slam стал отцом
Джек Сок ранее в этом году завершил карьеру в теннисе
21 ноября 2023, 17:55 | Обновлено 21 ноября 2023, 17:58
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Четырехкратный победитель турниров Большого Шлема (три раза – в мужском парном разряде и один в миксте) Джек Сок сообщил о появлении ребенка в его семье.
У Джека и его жены Лауры родился сын Броди Брайан.
«Лучший день в наших жизнях», – подписал фото 31-летний Сок, завершивший карьеру после US Open-2023.
Отметим, что в 2020-м году американский теннисист женился на «Мисс Северной Каролины-2019» Лауре Литтл.
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