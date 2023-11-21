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ATP
21 ноября 2023, 17:55 | Обновлено 21 ноября 2023, 17:58
410
0

ФОТО. Четырехкратный победитель турниров Grand Slam стал отцом

Джек Сок ранее в этом году завершил карьеру в теннисе

21 ноября 2023, 17:55 | Обновлено 21 ноября 2023, 17:58
410
0
ФОТО. Четырехкратный победитель турниров Grand Slam стал отцом
Инстаграм Джека Сока

Четырехкратный победитель турниров Большого Шлема (три раза – в мужском парном разряде и один в миксте) Джек Сок сообщил о появлении ребенка в его семье.

У Джека и его жены Лауры родился сын Броди Брайан.

«Лучший день в наших жизнях», – подписал фото 31-летний Сок, завершивший карьеру после US Open-2023.

Отметим, что в 2020-м году американский теннисист женился на «Мисс Северной Каролины-2019» Лауре Литтл.

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Джек Сок рождение ребенка
Источник Sport.ua
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