Брайан и Сок завоевали титул на Уимблдоне в мужском парном разряде

Американцы Майк Брайан и Джек Сок стали чемпионами Уимблдона в мужском парном разряде, обыграв южноафриканца Рэйвена Класена и новозеландца Майкла Винуса в пяти партиях — 6:3, 6:7 (7:9), 6:3, 5:7, 7:5.
Теннисисты провели на корте 3 часа 40 минут. Брайан и Сок 10 раз подали навылет, допустили 6 двойных ошибок и использовали 3 брейк-пойнта из 15. На счету Клаасена и Винуса 8 эйсов, 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.
40-летний Майк, который 16 июля станет самой возрастной первой ракеткой мира в истории мужского тенниса, завоевал свой 17-й титул на турнирах «Большого шлема» в мужском парном разряде (и первый не со своим братом-близнецом Бобом). Боб сейчас восстанавливается после травмы бедра, полученной в финале «Мастерс 1000» в Мадриде.
Сок второй раз в карьере выиграл Уимблдон. Отметим, что первую победу он одержал четыре года назад вместе с канадцем Вашеком Поспишилом, обыграв в пятисетовом финале как раз братьев Брайан, и тоже со счетом 7:5 в пятой партии.
Источник — Чемпионат
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