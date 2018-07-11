Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Брайан станет самым возрастным лидером рейтинга ATP в истории

Американец будет первой ракеткой мира

  • 11.07.2018 16:18
  • 859 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Брайан станет самым возрастным лидером рейтинга ATP в истории
В понедельник, 16 июля, 40-летний американец Майк Брайан возглавит парный рейтинг ATP. На Уимблдоне он выступает в дуэте со своим соотечественником Джеком Соком. Они пробились в полуфинал, одолев представителя Индии Дивиджа Шарана и Артема Ситака из Новой Зеландии со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:4.
 
Майк Брайан станет самым возрастным игроком, которому удалось подняться на вершину рейтинга ATP. В понедельник его возраст составит 40 лет и 78 дней.
 
Прежний рекорд принадлежал канадцу Даниэлю Нестору — 40 лет и 5 дней.
 
В полуфинале Брайан и Сок сыграют с британцем Домиником Инглотом и хорватом Франко Шкугором.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ATP World Tour

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.