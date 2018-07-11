Брайан станет самым возрастным лидером рейтинга ATP в истории

В понедельник, 16 июля, 40-летний американец Майк Брайан возглавит парный рейтинг ATP. На Уимблдоне он выступает в дуэте со своим соотечественником Джеком Соком. Они пробились в полуфинал, одолев представителя Индии Дивиджа Шарана и Артема Ситака из Новой Зеландии со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:4.
Майк Брайан станет самым возрастным игроком, которому удалось подняться на вершину рейтинга ATP. В понедельник его возраст составит 40 лет и 78 дней.
Прежний рекорд принадлежал канадцу Даниэлю Нестору — 40 лет и 5 дней.
В полуфинале Брайан и Сок сыграют с британцем Домиником Инглотом и хорватом Франко Шкугором.
Источник — ATP World Tour
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