Братья Брайаны завершили карьеру

Самый успешный парный дуэт в истории АТР попрощался с профессиональным спортом

  • 27.08.2020 14:20
  • 321 просмотр
  • 1 комментарий
Братья Брайаны завершили карьеру
© Инстаграм братьев Брайан

Легендарные братья Брайаны сообщили о завершении блистательной карьеры.
 
Ранее они планировали закончить с профессиональным теннисом после US Open-2020, однако планы спортсменов изменились в связи с пандемией коронавируса.
 
Отметим, что братья Майк и Боб Брайаны выступали на самом высоком уровне 25 лет. За это время американцы выиграли 119 трофеев (16 из которых на турнирах Большого Шлема в паре плюс 2 титула Майкла в дуэте с Джеком Соком). Также знаменитые братья являются четырехкратными победителями Итогового турнира ATP и олимпийскими чемпионами ОИ-2012, а также выиграли 39 Мастерсов.
 
В общей сложности Брайаны провели 438 недель на первой строчке парного рейтинга и 10 сезонов заканчивали в статусе лидеров Тура. Всего за карьеру было выиграно 1108 матчей.
 
Напомним, в 2018-м году Бобу Брайану заменили тазобедренный сустав. В прошлом году он вернулся и браться выиграли турниры в Делрей-Бич и Майами. 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Sergei_Voicehovskii
      Sergei_Voicehovskii, 27.08.2020 15:17
    0
    Кроме заголовка, основной текст полностью скопировали с предыдущей статьи 2019года.
    Ссылка
    Sergei_Voicehovskii
      Sergei_Voicehovskii, 27.08.2020 15:17
    0
    Кроме заголовка, основной текст полностью скопировали с предыдущей статьи 2019года.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности