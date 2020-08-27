Братья Брайаны завершили карьеру

Легендарные братья Брайаны сообщили о завершении блистательной карьеры.



Ранее они планировали закончить с профессиональным теннисом после US Open-2020, однако планы спортсменов изменились в связи с пандемией коронавируса.



Отметим, что братья Майк и Боб Брайаны выступали на самом высоком уровне 25 лет. За это время американцы выиграли 119 трофеев (16 из которых на турнирах Большого Шлема в паре плюс 2 титула Майкла в дуэте с Джеком Соком). Также знаменитые братья являются четырехкратными победителями Итогового турнира ATP и олимпийскими чемпионами ОИ-2012, а также выиграли 39 Мастерсов.



В общей сложности Брайаны провели 438 недель на первой строчке парного рейтинга и 10 сезонов заканчивали в статусе лидеров Тура. Всего за карьеру было выиграно 1108 матчей.



Напомним, в 2018-м году Бобу Брайану заменили тазобедренный сустав. В прошлом году он вернулся и браться выиграли турниры в Делрей-Бич и Майами.