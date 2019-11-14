Братья Брайаны анонсировали завершение карьеры

Легендарные братья Брайаны объявили, что планируют завершить выступления после US Open-2020.

Отметим, что браться Майк и Боб Брайаны выступают на самом высоком уровне вот уже 25 лет. За это время американцы выиграли 118 трофеев (16 из которых на турнирах Большого Шлема плюс 2 титула Майкла в дуэте с Джеком Соком). Также знаменитые братья являются четырехкратными победителями Итогового турнира ATP и олимпийскими чемпионами ОИ-2012.

В общей сложности Брайаны провели 438 недель на первой строчке парного рейтинга и 10 сезонов заканчивали в статусе лидеров Тура.

Напомним, в 2018-м году Бобу Брайану заменили тазобедренный сустав. В этом году он вернулся и браться выиграли турниры в Делрей-Бич и Майами.