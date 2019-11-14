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Братья Брайаны анонсировали завершение карьеры

Майк и Боб уйдут из профессионального тенниса после US Open-2020

  • 14.11.2019 11:15
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Братья Брайаны анонсировали завершение карьеры
© ATP. Братья Брайаны
Легендарные братья Брайаны объявили, что планируют завершить выступления после US Open-2020.
 
Отметим, что браться Майк и Боб Брайаны выступают на самом высоком уровне вот уже 25 лет. За это время американцы выиграли 118 трофеев (16 из которых на турнирах Большого Шлема плюс 2 титула Майкла в дуэте с Джеком Соком). Также знаменитые братья являются четырехкратными победителями Итогового турнира ATP и олимпийскими чемпионами ОИ-2012.
 
В общей сложности Брайаны провели 438 недель на первой строчке парного рейтинга и 10 сезонов заканчивали в статусе лидеров Тура.
 
Напомним, в 2018-м году Бобу Брайану заменили тазобедренный сустав. В этом году он вернулся и браться выиграли турниры в Делрей-Бич и Майами. 
 
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Источник — ATP Tour

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