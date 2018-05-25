Братья Брайаны впервые за 19 лет не сыграют вместе на Шлеме

Американские теннисисты Боб и Майк Брайан не выступят в паре на предстоящем «Ролан Гаррос». Это произойдет из-за травмы Боба, который получил повреждение в финальном матче на турнире в Мадриде.

Братья, на счету которых 76 совместно сыгранных мэйджоров подряд, выйдут на корт не вместе впервые за 19 лет.

Майк выступит на турнире вместе с соотечественником Сэмом Куэрри.