Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Братья Брайаны впервые за 19 лет не сыграют вместе на Шлеме

Майк выступит на турнире вместе с соотечественником Сэмом Куэрри

  • 25.05.2018 13:22
  • 349 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Братья Брайаны впервые за 19 лет не сыграют вместе на Шлеме
Американские теннисисты Боб и Майк Брайан не выступят в паре на предстоящем «Ролан Гаррос». Это произойдет из-за травмы Боба, который получил повреждение в финальном матче на турнире в Мадриде.
 
Братья, на счету которых 76 совместно сыгранных мэйджоров подряд, выйдут на корт не вместе впервые за 19 лет.
 
Майк выступит на турнире вместе с соотечественником Сэмом Куэрри.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ATP World Tour

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 25.05.2018 13:51
    0
    Хто з них на фото Боб, а хто Майк?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.