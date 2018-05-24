Состоялась жеребьевка Ролан Гаррос

В Париже состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде. В турнире примут участие четыре украинки. Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко узнали с кем сыграют на старте.
Элина Свитолина получила четвертый номер посева. На старте турнире украинка сыграет против австралийки Айлы Томлянович (№68) из Австралии. До этого Свитолина уже дважды обыгрывала Томлянович.
Леся Цуренко (№40) в первом круге проведет матч с представительницей Швейцарии Штефани Фегеле (№100). В начале марта теннисистка обыграла Фегеле в финале турнира в Акапулько, одержав над ней пятую победу.
Катерина Козлова (№66) начнет соревнования с матча с действующей чемпионкой турнира и пятой сеяной Еленой Остапенко. Украинка дважды играла против Остапенко, и дважды выиграла, последний раз это было в 2016 году.
Катерина Бондаренко (№79) в первом круге встретится с хорватской теннисисткой Донной Векич (№50) из Хорватии.
Самые интересные матчи первого круга: румынка Симона Халеп, посеянная под первым номером, в стартовом круге встретится с американкой Элисон Риске, датчанка Каролина Возняцки (2) сыграет с еще одной американкой, Даниэль Коллинз, россиянка Светлана Кузнецова в первом круге сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой (3), американка Серена Уильямс – с чешкой Кристиной Плишковой.
Напомним, Элина Свитолина может возглавить рейтинг WTA по итогам Ролан Гаррос.
Источник — Sport.ua
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Из остальных наших пройдет, похоже, только Леся. Правда, если хоть что-то на корте делать будет, а не как последний месяц. С Козловой и Долгополовым все понятно, а Бондаренко, мне кажется, не справится с Векич.
Остается еще Стах с возможностью LL. Но там, если и повезет, на кого в первом круге ни попади...
Из остальных наших пройдет, похоже, только Леся. Правда, если хоть что-то на корте делать будет, а не как последний месяц. С Козловой и Долгополовым все понятно, а Бондаренко, мне кажется, не справится с Векич.
Остается еще Стах с возможностью LL. Но там, если и повезет, на кого в первом круге ни попади...
Спасибо, исправили
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