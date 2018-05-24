Состоялась жеребьевка Ролан Гаррос

В Париже состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде. В турнире примут участие четыре украинки. Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко узнали с кем сыграют на старте.

Элина Свитолина получила четвертый номер посева. На старте турнире украинка сыграет против австралийки Айлы Томлянович (№68) из Австралии. До этого Свитолина уже дважды обыгрывала Томлянович.

Леся Цуренко (№40) в первом круге проведет матч с представительницей Швейцарии Штефани Фегеле (№100). В начале марта теннисистка обыграла Фегеле в финале турнира в Акапулько, одержав над ней пятую победу.

Катерина Козлова (№66) начнет соревнования с матча с действующей чемпионкой турнира и пятой сеяной Еленой Остапенко. Украинка дважды играла против Остапенко, и дважды выиграла, последний раз это было в 2016 году.

Катерина Бондаренко (№79) в первом круге встретится с хорватской теннисисткой Донной Векич (№50) из Хорватии.

Самые интересные матчи первого круга: румынка Симона Халеп, посеянная под первым номером, в стартовом круге встретится с американкой Элисон Риске, датчанка Каролина Возняцки (2) сыграет с еще одной американкой, Даниэль Коллинз, россиянка Светлана Кузнецова в первом круге сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой (3), американка Серена Уильямс – с чешкой Кристиной Плишковой.