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Состоялась жеребьевка Ролан Гаррос

Украинские теннисистки узнали своих соперниц

  • 24.05.2018 20:32
  • 2380 просмотров
  • 17 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
В Париже состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде. В турнире примут участие четыре украинки. Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко узнали с кем сыграют на старте.
 
Элина Свитолина получила четвертый номер посева. На старте турнире украинка сыграет против австралийки Айлы Томлянович (№68) из Австралии. До этого Свитолина уже дважды обыгрывала Томлянович.
 
Леся Цуренко (№40) в первом круге проведет матч с представительницей Швейцарии Штефани Фегеле (№100). В начале марта теннисистка обыграла Фегеле в финале турнира в Акапулько, одержав над ней пятую победу. 
 
Катерина Козлова (№66) начнет соревнования с матча с действующей чемпионкой турнира и пятой сеяной Еленой Остапенко. Украинка дважды играла против Остапенко, и дважды выиграла, последний раз это было в 2016 году.
 
Катерина Бондаренко (№79) в первом круге встретится с хорватской теннисисткой Донной Векич (№50) из Хорватии. 
 
Самые интересные матчи первого круга: румынка Симона Халеп, посеянная под первым номером, в стартовом круге встретится с американкой Элисон Риске, датчанка Каролина Возняцки (2) сыграет с еще одной американкой, Даниэль Коллинз,  россиянка Светлана Кузнецова в первом круге сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой (3),  американка Серена Уильямс – с чешкой Кристиной Плишковой.
 
Напомним, Элина Свитолина может возглавить рейтинг WTA по итогам Ролан Гаррос.
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Олександр Радченко
    online
      Олександр Радченко, 24.05.2018 20:37
    +6
    Козлова дважды побеждала !
    Ссылка
    gudini1977
    online
    gudini1977, 24.05.2018 20:40
    +2
    У Долгополова сетка вобщем неплохая, только вот первый соперник...
    Ссылка
    Олександр Радченко
    online
      Олександр Радченко, 24.05.2018 20:42
    -5
    Интересно какая обезьяна минусует
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 24.05.2018 20:43
    0
    До чвертьфінала сітка в Еліни дуже хороша,Козловій не дуже мягкоговорячи повезло,Цуренко дуже повезло в першому раунді,як і Каті,вперед до перемог...
    Ссылка
    Dmitriy Odnol'ko
    online
      Dmitriy Odnol'ko, 24.05.2018 20:49
    +1
    Томлянович, Кузмова, Бузаранеску, Осака, Остапенко, полуфинал, финал - для Элины
    Ссылка
    Dmitriy Odnol'ko
    online
      Dmitriy Odnol'ko, 24.05.2018 20:51
    0
    Но кто-то может вылететь ранее.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 24.05.2018 20:51
    +2
    У Элины в 4-м круге Киз, и в 1/4 кто-то из Остапенко/Азаренка, которые встретятся уже во втором раунде. Нормально, можно играть.
    Из остальных наших пройдет, похоже, только Леся. Правда, если хоть что-то на корте делать будет, а не как последний месяц. С Козловой и Долгополовым все понятно, а Бондаренко, мне кажется, не справится с Векич.
    Остается еще Стах с возможностью LL. Но там, если и повезет, на кого в первом круге ни попади...
    Ссылка
    Владимир Владимирович
    online
      Владимир Владимирович, 24.05.2018 20:52
    +1
    Нормальная жеребьевка, главное Гарсия и Суарес Наварро в другой части сетки, а с Остапенко играть можно. Элине надо грамотно распределить силы и не тратить их попусту.
    Ссылка
    Dmitriy Odnol'ko
    online
      Dmitriy Odnol'ko, 24.05.2018 20:53
    0
    Stanislav Matusevych, 24.05.2018 20:51
    У Элины в 4-м круге Киз, и в 1/4 кто-то из Остапенко/Азаренка, которые встретятся уже во втором раунде. Нормально, можно играть.
    Из остальных наших пройдет, похоже, только Леся. Правда, если хоть что-то на корте делать будет, а не как последний месяц. С Козловой и Долгополовым все понятно, а Бондаренко, мне кажется, не справится с Векич.
    Остается еще Стах с возможностью LL. Но там, если и повезет, на кого в первом круге ни попади...
    Кейс/ Осака)
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 24.05.2018 20:55
    +1
    Dmitriy Odnol'ko, 24.05.2018 20:53
    Кейс/ Осака)
    Какая Осака на грунте? Для той третий круг будет великим счастьем.
    Ссылка
    vetpetrovsky
    online
      vetpetrovsky, 24.05.2018 20:55
    +2
    Олександр Радченко, 24.05.2018 20:37
    Козлова дважды побеждала !

    Спасибо, исправили
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    Dmitriy Odnol'ko
    online
      Dmitriy Odnol'ko, 24.05.2018 20:57
    0
    vetpetrovsky, 24.05.2018 20:55
    Олександр Радченко, 24.05.2018 20:37 Козлова дважды побеждала ! Спасибо, исправили
    Ничего себе, ну тогда будем верить в Козлову. Меньше роботы будет для Элины
    Ссылка
    bog829
    online
      bog829, 24.05.2018 21:03
    +1
    Stanislav Matusevych, 24.05.2018 20:55
    Dmitriy Odnol'ko, 24.05.2018 20:53 Кейс/ Осака) Какая Осака на грунте? Для той третий круг будет великим счастьем.
    Киз на грунте как и осака тоже не о чем, приятная сетка!
    Ссылка
    Олександр Радченко
    online
      Олександр Радченко, 24.05.2018 21:05
    0
    Dmitriy Odnol'ko, 24.05.2018 20:57
    vetpetrovsky, 24.05.2018 20:55 Олександр Радченко, 24.05.2018 20:37 Козлова дважды побеждала ! Спасибо, исправили Ничего себе, ну тогда будем верить в Козлову. Меньше роботы будет для Элины
    Козлова после травмы шансов нет .
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 24.05.2018 21:06
    +4
    Я лично очень надеюсь, что Свитолина доберется до четвертьфинала и там разберет на запчасти латвийскую выскочку. Вот прямо очень хочется.
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    Dmitriy Odnol'ko
    online
      Dmitriy Odnol'ko, 24.05.2018 21:09
    +1
    Stanislav Matusevych, 24.05.2018 21:06
    Я лично очень надеюсь, что Свитолина доберется до четвертьфинала и там разберет на запчасти латвийскую выскочку. Вот прямо очень хочется.
    тут согласен
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    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 24.05.2018 21:13
    0
    Stanislav Matusevych, 24.05.2018 21:06
    Я лично очень надеюсь, что Свитолина доберется до четвертьфинала и там разберет на запчасти латвийскую выскочку. Вот прямо очень хочется.
    Ото буде хохма,як Козлова взує Остапа(ех,мрії),а в Еліни-Кіз і Осака на грунті це шикарно,як мінімум одна з пари Аза-Остап вилітають...грунтовікі мімо її сіткі,а мельдонієва королева в пекло попала
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