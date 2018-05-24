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Свитолина может возглавить рейтинг WTA по итогам Ролан Гаррос

Для этого лучшей украинской теннисистке нужно выиграть турнир

  • 24.05.2018 12:06
  • 1297 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Также нужно надеяться на осечки Симоны Халеп и Каролин Возняцки. Румынка должна остановиться раньше финала, датчанка - полуфинала.

Напомним, Свитолина и Возняцки защищают прошлогодние четвертьфиналы (430 очков), Халеп - финал (1300 очков).

Если Свитолина в финале обыграет третью ракетку мира Гарбинье Мугурусу, то будет опережать ее на 5 очков в мировой классификации, поэтому результат испанки не так важен.

Добавим, что закончить Ролан Гаррос в статусе первой ракетки мира могут сразу 6 теннисисток. Кроме вышеперечисленных это Каролин Гарсия из Франции и Каролина Плишкова из Чехии.

После победы на турнире Premier 5 в Рим Свитолина сохраняет за собой четвертое место в рейтинге WTA.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    alex8-48
    online
    alex8-48, 24.05.2018 12:35
    +2
    У Элины лучше получается,когда на неё не очень надеются-как только начинают примерять ей лидерство в
    WTA,начинаются неожиданные срывы.
    Ссылка
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