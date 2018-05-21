Рейтинг WTA. Свитолина сохранила четвертое место

Прошедший турнир серии Premier 5 в Риме мог довольно сильно изменить первую десятку, но ранний вылет Каролины Плишковой и победа Элины Свитолиной позволили практически всем остаться на своих местах перед Ролан Гарросом. Единственное изменение в топ-10 – новый личный рекорд Алены Остапенко, которая совсем немного обошла Плишкову и стала пятой.
Приятная новость для украинских болельщиков состоит не только в том, что Свитолина выиграла турнир в Риме, но и в том, что она стала одной из главных фавориток у букмекеров на победу во Франции. На данный момент Элина делит первое место с Симоной Халеп (коэффициент 6,5).
Рейтинг WTA
В Чемпионской гонке Свитолина вернула себе 4 позицию, оторвавшись от Анжелик Кербер на 520 очков. От первого места украинку отделает 465 очков. Это значит, что в случае триумфа на Ролан Гарросе лидером гонки WTA станет Элина.
Чемпионская гонка
Ангелина Калинина и Даяна Ястремская немного поднялись в рейтинге и обновили личные рекорды. Марта Костюк не принимала участия в турнирах, потеряла 50 очков, добытых в прошлом году, и потеряла несколько позиций.
Украинки в рейтинге WTA расположились на следующих позициях:
Элина Свитолина – 4 (=)
Леся Цуренко – 40 (-3)
Катерина Козлова – 66 (=)
Катерина Бондаренко – 79 (+2)
Ангелина Калинина – 127 (+7)
Марта Костюк – 142 (-12)
Даяна Ястремская – 146 (+2)
Источник — Sport.ua
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При жеребкуванні сіяні тенісистки рівномірно розподіляються по турнірній сітці, залежно від їх рейтингу.
Для Світоліної психологічний бар'єр, на Мейджорах зокрема, це чвертьфінал.
У чвертьфіналі (за ідеальним для них сценарієм) гравці першої четвірки протистоятимуть гравцям другої.
Тобто, в теорії у Світоліної, як у 4ї сіяної, непогані шанси отримати в 1/4 когось із її "улюблениць" - Остапенко, Плішкову, Гарсія, Квітову.
Це, звісно, за умови, якщо вони, як і Світоліна, до тієї стадії дійдуть.
При жеребкуванні сіяні тенісистки рівномірно розподіляються по турнірній сітці, залежно від їх рейтингу.
Для Світоліної психологічний бар'єр, на Мейджорах зокрема, це чвертьфінал.
У чвертьфіналі (за ідеальним для них сценарієм) гравці першої четвірки протистоятимуть гравцям другої.
Тобто, в теорії у Світоліної, як у 4ї сіяної, непогані шанси отримати в 1/4 когось із її "улюблениць" - Остапенко, Плішкову, Гарсія, Квітову.
Це, звісно, за умови, якщо вони, як і Світоліна, до тієї стадії дійдуть.
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