Рейтинг WTA. Свитолина сохранила четвертое место

Прошедший турнир серии Premier 5 в Риме мог довольно сильно изменить первую десятку, но ранний вылет Каролины Плишковой и победа Элины Свитолиной позволили практически всем остаться на своих местах перед Ролан Гарросом. Единственное изменение в топ-10 – новый личный рекорд Алены Остапенко, которая совсем немного обошла Плишкову и стала пятой.

Приятная новость для украинских болельщиков состоит не только в том, что Свитолина выиграла турнир в Риме, но и в том, что она стала одной из главных фавориток у букмекеров на победу во Франции. На данный момент Элина делит первое место с Симоной Халеп (коэффициент 6,5).

Рейтинг WTA

В Чемпионской гонке Свитолина вернула себе 4 позицию, оторвавшись от Анжелик Кербер на 520 очков. От первого места украинку отделает 465 очков. Это значит, что в случае триумфа на Ролан Гарросе лидером гонки WTA станет Элина.

Чемпионская гонка

Ангелина Калинина и Даяна Ястремская немного поднялись в рейтинге и обновили личные рекорды. Марта Костюк не принимала участия в турнирах, потеряла 50 очков, добытых в прошлом году, и потеряла несколько позиций.

Украинки в рейтинге WTA расположились на следующих позициях:

Элина Свитолина – 4 (=)

Леся Цуренко – 40 (-3)

Катерина Козлова – 66 (=)

Катерина Бондаренко – 79 (+2)

Ангелина Калинина – 127 (+7)

Марта Костюк – 142 (-12)

Даяна Ястремская – 146 (+2)