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Рейтинг WTA. Свитолина сохранила четвертое место

Триумф украинки в Риме укрепил ее позиции в мировой классификации

  • 21.05.2018 09:38
  • 1572 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Прошедший турнир серии Premier 5 в Риме мог довольно сильно изменить первую десятку, но ранний вылет Каролины Плишковой и победа Элины Свитолиной позволили практически всем остаться на своих местах перед Ролан Гарросом. Единственное изменение в топ-10 – новый личный рекорд Алены Остапенко, которая совсем немного обошла Плишкову и стала пятой.

Приятная новость для украинских болельщиков состоит не только в том, что Свитолина выиграла турнир в Риме, но и в том, что она стала одной из главных фавориток у букмекеров на победу во Франции. На данный момент Элина делит первое место с Симоной Халеп (коэффициент 6,5).

Рейтинг WTA

В Чемпионской гонке Свитолина вернула себе 4 позицию, оторвавшись от Анжелик Кербер на 520 очков. От первого места украинку отделает 465 очков. Это значит, что в случае триумфа на Ролан Гарросе лидером гонки WTA станет Элина.

Чемпионская гонка

Ангелина Калинина и Даяна Ястремская немного поднялись в рейтинге и обновили личные рекорды. Марта Костюк не принимала участия в турнирах, потеряла 50 очков, добытых в прошлом году, и потеряла несколько позиций.

Украинки в рейтинге WTA расположились на следующих позициях:
Элина Свитолина – 4 (=)
Леся Цуренко – 40 (-3)
Катерина Козлова – 66 (=)
Катерина Бондаренко – 79 (+2)
Ангелина Калинина – 127 (+7)
Марта Костюк – 142 (-12)
Даяна Ястремская – 146 (+2)

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Eurospring
    online
      Eurospring, 21.05.2018 10:01
    0
    Зі стратегічної точки зору, перемога Світоліної в Римі погіршує її шанси на загальний успіх у Франції, і ось чому:
    При жеребкуванні сіяні тенісистки рівномірно розподіляються по турнірній сітці, залежно від їх рейтингу.
    Для Світоліної психологічний бар'єр, на Мейджорах зокрема, це чвертьфінал.
    У чвертьфіналі (за ідеальним для них сценарієм) гравці першої четвірки протистоятимуть гравцям другої.
    Тобто, в теорії у Світоліної, як у 4ї сіяної, непогані шанси отримати в 1/4 когось із її "улюблениць" - Остапенко, Плішкову, Гарсія, Квітову.
    Це, звісно, за умови, якщо вони, як і Світоліна, до тієї стадії дійдуть.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 21.05.2018 10:45
    0
    Eurospring, 21.05.2018 10:01
    Зі стратегічної точки зору, перемога Світоліної в Римі погіршує її шанси на загальний успіх у Франції, і ось чому:
    При жеребкуванні сіяні тенісистки рівномірно розподіляються по турнірній сітці, залежно від їх рейтингу.
    Для Світоліної психологічний бар'єр, на Мейджорах зокрема, це чвертьфінал.
    У чвертьфіналі (за ідеальним для них сценарієм) гравці першої четвірки протистоятимуть гравцям другої.
    Тобто, в теорії у Світоліної, як у 4ї сіяної, непогані шанси отримати в 1/4 когось із її "улюблениць" - Остапенко, Плішкову, Гарсія, Квітову.
    Це, звісно, за умови, якщо вони, як і Світоліна, до тієї стадії дійдуть.
    БРЕД
    Ссылка
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