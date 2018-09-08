Американец - самый возрастной победитель Большого шлема

Американец Майк Брайан, ставший победителем Открытого чемпионата США в паре со своим соотечественником Джеком Соком, стал самым возрастным чемпионом мэйджоров в истории Открытой эры.

Брайану – 40 лет и 4 месяца. Ранее самым возрастным чемпионом ТБШ являлся индийский теннисист Леондро Паес, победивший на US Open – 2013 в возрасте 40 лет и 2 месяцев.

«Я не думал об этом, играя в финале. Я просто продолжаю играть и буду это делать до тех пор, пока смогу», – прокомментировал своё достижение американец.