46-летний теннисист отложил завершение карьеры из-за переноса Олимпиады

Индус Леандер Паес намерен играть еще минимум год

  • 26.03.2020 13:33
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46-летний теннисист отложил завершение карьеры из-за переноса Олимпиады
© REUTERS

46-летний теннисист из Индии Леандер Паес собирался участвовать в Олимпийских Играх-2020, а после них завершить карьеру, однако соревнования перенесли на следующий год.

Спортсмен, которому в июне исполнится 47 лет, уже участвовал в 7 летних Олимпиадах, начиная с 1992 года.

«Мое физическое состояние в норме. Теперь нужно построить подготовку так, чтобы участвовать в Играх в 2021 году. Мне говорят, что я должен принять участие в 8-й Олимпиаде и вписать себя в книгу рекордов Индии».

«Надеюсь, у меня получится», - сказал Паес.

На Олимпиадах теннисист выигрывал бронзу в 1996 году.

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Источник — Reuters

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