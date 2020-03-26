46-летний теннисист отложил завершение карьеры из-за переноса Олимпиады

46-летний теннисист из Индии Леандер Паес собирался участвовать в Олимпийских Играх-2020, а после них завершить карьеру, однако соревнования перенесли на следующий год.

Спортсмен, которому в июне исполнится 47 лет, уже участвовал в 7 летних Олимпиадах, начиная с 1992 года.

«Мое физическое состояние в норме. Теперь нужно построить подготовку так, чтобы участвовать в Играх в 2021 году. Мне говорят, что я должен принять участие в 8-й Олимпиаде и вписать себя в книгу рекордов Индии».

«Надеюсь, у меня получится», - сказал Паес.

На Олимпиадах теннисист выигрывал бронзу в 1996 году.