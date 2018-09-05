ПЛИШКОВА: «До начала турнира я и не думала, что дойду до 1/4 финала»

Каролина Плишкова прокоммнетировала вылет с US Open. В четвертьфинале Чешская теннисисткапрокоммнетировала вылет с US Open. В четвертьфинале 26-летняя теннисистка проиграла американке Серене Уильямс

«Безусловно, я разочарована, потому что могла играть намного лучше. Но с другой стороны, до начала турнира я и не думала о том, что дойду до четвертьфинала. Я чувствую себя хорошо в своей новой команде и получаю от неё много поддержки. У меня ещё есть время для улучшения, так как до конца сезона ещё будет несколько турниров», – сказала Каролина.

Перед матчем против Серены Каролина узнала о смерти отца её супруга Михала Грдлички.

«Сегодня я себя плохо чувствовала, но не знаю почему. Хотя это было последним, о чём я думала. Михалу сейчас очень непросто. Я рада, что он остался здесь со мной. Всё было уже известно заранее, но мы продолжали бороться за...», - недоговорила чешка и в слезах покинула пресс-центр.