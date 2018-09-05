Серена УИЛЬЯМС: «Путь до победы на US Open еще далек»

Сегодня ночью Винус Уильямс обыграла Каролину Плишкову и вышла в полуфинал US Open. Однако американка считает, что до завоевания титула ей по-прежнему далеко:

«На прошедшем турнире Большого шлема я была в паре шагов от титула, поэтому сейчас не хочу заглядывать вперед. Я знаю, что, несмотря на то что я могу выйти в полуфинал или финал, до победы путь еще далек. Это подтвердилось на Уимблдоне. Я в буквальном смысле иду вперед шаг за шагом.

Эта победа – большой шаг вперед для меня. Шокирована, что впервые в году обыграла соперницу из топ-10. Я думала, что здорово играю в Цинциннати, несмотря на поражение. Я была близка к цели. Если бы я провела еще один матч перед встречей с игроком из топ-10, то все могло сложиться иначе.

Сейчас я получаю необходимую игровую практику. Я чувствую, что наконец могу играть на уровне, который позволяет на равных соревноваться с потрясающими теннисистками из первой десятки».