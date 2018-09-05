US Open. Дель Потро в четырех сетах обыграл Иснера

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ФОТО ДНЯ. ФФУ представила новую форму сборной 02:47 — Graider добре що без вишитих слюнявчиків

Манчестер Сити заявил Зинченко на Лигу чемпионов 02:27 — Vadim Stashkov Интересно, на хрена это дерево Гвардиоле? Кто ему за ЭТО заплатил?

US Open. Севастова остановила Стивенс и стала первой полуфиналисткой 02:17 — niko_and0108 В принципі, Серена вже сьогодні може програти. Кароліна має розібрати її на запчастини!! Дивимось...

На новых комплектах формы сборной Украины есть надпись «Слава Украине» 02:08 — vadya-metal (Greece) Прикольно! Обязательно куплю себе комплект.

ФОТО ДНЯ. Мугуруса перекрасилась в блондинку 01:45 — niko_and0108 Коли трошки дорослієш -- починаєш розуміти, що натур продукт краще!!!)) Від себе не втічеш...))

Чикаго. Козлова проиграла в первом раунде 01:38 — Ruslan Firman Вона для мене після поїздки до своїх "братів" в Москву взагалі не існує

Дмитрий ХЛЕБАС: «Динамо должно мне две зарплаты» 01:16 — barsch Сам ты ублюдок!, и дед твой козы боялся, а бабка всю зиму в кедах проходила! патриот диванный мля...

Андрей ПАВЕЛКО: «У Рианчо был свой стиль, у Шовковского будет свой» 01:12 — Vadim Stashkov Рианчо и Шовковский? Ну да, ну да, одинаковая работа, одинаковая ответственность....и мудак Павел...