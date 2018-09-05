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US Open. Дель Потро в четырех сетах обыграл Иснера

Аргентинский теннисист вышел в полуфинал Открытого чемпионата США

  • 05.09.2018 01:31
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Getty Images. Хуан Мартин дель Потро
© Getty Images. Хуан Мартин дель Потро
Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро вышел в полуфинал US Open, одержав волевую победу над американцем Джоном Иснером.
 
US Open. 1/4 финала
Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – Джон Иснер (США) – 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:4), 6:2
 
Следующим соперником дель Потро на Открытом чемпионате США станет либо испанец Рафаэль Надаль, либо австриец Доминик Тим.
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Источник — Sport.ua

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