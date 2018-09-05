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US Open. Надаль переиграл Тима в пятичасовом марафоне

Испанец вышел в полуфинал Открытого чемпионата США, выиграв на тай-брейке пятого сета

  • 05.09.2018 09:25
  • 1217 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль
Лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль с трудом вышел в полуфинал Открытого чемпионата США. В матче 1/4 финала испанец в пятичасовом марафоне одолел австрийца Доминика Тима.
 
US Open. 1/4 финала
Рафаэль Надаль (Испания) – Доминик Тим (Австрия) – 0:6, 6:4, 7:5, 6:7(4), 7:6(5)
 
 
Отметим, что испанец впервые за полтора года проиграл под ноль один из сетов. Всего это 14-я баранка в карьере Рафы. 
 
В полуфинале действующий чемпион US Open встретится с Хуаном Мартином Дель Потро из Аргентины.
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Oleksii Grytsenko
    online
      Oleksii Grytsenko, 05.09.2018 10:07
    +1
    Тайбрейк в 5 сете??? Поменялись правила?? Ранее не встречал тайбрейки в 5 сете
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    Bogdan Skaskiv
    online
      Bogdan Skaskiv, 05.09.2018 10:20
    +1
    Oleksii Grytsenko, 05.09.2018 10:07
    Тайбрейк в 5 сете??? Поменялись правила?? Ранее не встречал тайбрейки в 5 сете

    На US Open тайбрейк в 5 сеті вже грають давно
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    mastter77
      mastter77, 05.09.2018 10:21
    0
    Oleksii Grytsenko, 05.09.2018 10:07
    Тайбрейк в 5 сете??? Поменялись правила?? Ранее не встречал тайбрейки в 5 сете
    до разницы в два мяча в пятом сете играют в финале турнира
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