US Open. Надаль переиграл Тима в пятичасовом марафоне

Лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль с трудом вышел в полуфинал Открытого чемпионата США. В матче 1/4 финала испанец в пятичасовом марафоне одолел австрийца Доминика Тима.
US Open. 1/4 финала
Рафаэль Надаль (Испания) – Доминик Тим (Австрия) – 0:6, 6:4, 7:5, 6:7(4), 7:6(5)
Отметим, что испанец впервые за полтора года проиграл под ноль один из сетов. Всего это 14-я баранка в карьере Рафы.
В полуфинале действующий чемпион US Open встретится с Хуаном Мартином Дель Потро из Аргентины.
Источник — Sport.ua
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