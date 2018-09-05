US Open. Надаль переиграл Тима в пятичасовом марафоне

10:47 — besst12

Пы. Сы. Абсолютно не умаляю таланты ни Месси, ни Роналду. Это на самом деле фантастические игроки...

10:45 — besst12

А Золотой мяч, по моему мнению, надо вручать один раз за карьеру. Таким образом могли бы получить...

10:38 — besst12

Месси в финале ЛЧ этого года ВООБЩЕ не играл. За сборную (Аргентины ! на секундочку) сыграл так с...