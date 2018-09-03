Леся Цуренко – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Третьего сентября 29-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко (№36 WTA) проведет поединок четвертого раунда US Open. Соперницей украинки станет представительница Чехии Маркета Вондроушова (№103 WTA).

Поединок состоится третьим запуском на корте «Grandstand» после двух парных встреч у мужчин. Ориентировочное время начала матча – 21:00 по Киеву.

Букмекеры верят в победу украинки: 1,6 против 2,6 на триумф чешки.