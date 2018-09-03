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Леся Цуренко – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка четвертого круга US Open

  • 03.09.2018 14:19
  • 1099 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
Третьего сентября 29-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко (№36 WTA) проведет поединок четвертого раунда US Open. Соперницей украинки станет представительница Чехии Маркета Вондроушова (№103 WTA).
 
Поединок состоится третьим запуском на корте «Grandstand» после двух парных встреч у мужчин. Ориентировочное время начала матча – 21:00 по Киеву.
 
Букмекеры верят в победу украинки: 1,6 против 2,6 на триумф чешки.
 
Победительница матча в четвертьфинале сыграет против Арина Соболенко или Наоми Осаки. Отметим, что Соболенко и Осаке по 20 лет, Вондроушовой – 19.
 
Леся на данный момент повторила свое лучшее достижение на турнирах серии Большого шлема (четвертый круг US Open-2016 и РГ-2018). Маркета впервые в карьере прошла далее второго круга ТБШ.
 
Напомним, в предыдущем раунде Цуренко обыграла чешку Катерину Синякову, а Вондроушова сенсационно выбила из борьбы победительницу турнира в Цинциннати Кики Бертенс из Нидерландов.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    dimaprog
    online
      dimaprog, 03.09.2018 14:54
    +1
    Ну давай Леся, вся надежда на тебя!!!
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    vit-2
    online
      vit-2, 03.09.2018 15:10
    0
    Лесі головне здоров'я, щоб нічого не завадило украінці показати сьогодні свою кращу гру.

    Офтоп - Небезпечна така молодь підростає і стукається в двері до ТОПів, що чешка, що Аріна, що Наомі. Ох і важко буде Еліні з ними вже в наступному році, якщо ці молоді дівчата не збавлять обертів і почнуть показувати стабільні результати.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 03.09.2018 15:10
    0
    Интересная игра нас ожидает. Обе спортсменки умеют играть в теннис.
    Итак, Вондроушова. 19 лет. Пару лет назад по юниорам сносила все на своем пути. Признаться, я год назад ждал ее прорыва куда-нибудь в район тридцатки. Но ее запала хватило ненадолго. Вот, похоже, вторая попытка. На корте умеет все, но пока не всегда знает, что с этими своими умениями делать. Левша. Опыта ТБШ нет, второй круг был до нынешнего ЮСО максимумом.
    По поводу стратегии на игру варианты могут быть разными. Я бы предложил тактику, зеркальную тому, что делала Леся против Синяковой. Т.е. начать игру с глубокой игры в центр со сменами ритма. Посмотреть, насколько Маркета готова к такому. Скорее всего, справится, это же не Синякова. А примерно с середины первого сета, когда сама Леся окончательно войдет в игру, начать давить по линиям. И дальше стараться атаковать, нельзя позволять Вондроушовой самой диктовать условия, иначе превосходство в мощи скажется и она Лесю забьет. В технике у Цуренко есть преимущество, его и надо использовать.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 03.09.2018 15:11
    0
    Две главных вещи для Леси сегодня - здоровье и стабильность.
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