Леся Цуренко – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Третьего сентября 29-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко (№36 WTA) проведет поединок четвертого раунда US Open. Соперницей украинки станет представительница Чехии Маркета Вондроушова (№103 WTA).
Поединок состоится третьим запуском на корте «Grandstand» после двух парных встреч у мужчин. Ориентировочное время начала матча – 21:00 по Киеву.
Букмекеры верят в победу украинки: 1,6 против 2,6 на триумф чешки.
Победительница матча в четвертьфинале сыграет против Арина Соболенко или Наоми Осаки. Отметим, что Соболенко и Осаке по 20 лет, Вондроушовой – 19.
Леся на данный момент повторила свое лучшее достижение на турнирах серии Большого шлема (четвертый круг US Open-2016 и РГ-2018). Маркета впервые в карьере прошла далее второго круга ТБШ.
Напомним, в предыдущем раунде Цуренко обыграла чешку Катерину Синякову, а Вондроушова сенсационно выбила из борьбы победительницу турнира в Цинциннати Кики Бертенс из Нидерландов.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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Офтоп - Небезпечна така молодь підростає і стукається в двері до ТОПів, що чешка, що Аріна, що Наомі. Ох і важко буде Еліні з ними вже в наступному році, якщо ці молоді дівчата не збавлять обертів і почнуть показувати стабільні результати.
Итак, Вондроушова. 19 лет. Пару лет назад по юниорам сносила все на своем пути. Признаться, я год назад ждал ее прорыва куда-нибудь в район тридцатки. Но ее запала хватило ненадолго. Вот, похоже, вторая попытка. На корте умеет все, но пока не всегда знает, что с этими своими умениями делать. Левша. Опыта ТБШ нет, второй круг был до нынешнего ЮСО максимумом.
По поводу стратегии на игру варианты могут быть разными. Я бы предложил тактику, зеркальную тому, что делала Леся против Синяковой. Т.е. начать игру с глубокой игры в центр со сменами ритма. Посмотреть, насколько Маркета готова к такому. Скорее всего, справится, это же не Синякова. А примерно с середины первого сета, когда сама Леся окончательно войдет в игру, начать давить по линиям. И дальше стараться атаковать, нельзя позволять Вондроушовой самой диктовать условия, иначе превосходство в мощи скажется и она Лесю забьет. В технике у Цуренко есть преимущество, его и надо использовать.
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