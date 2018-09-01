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US Open. Цуренко сломила сопротивление Синяковой и сыграет в 4-м круге

Вторая ракетка Украины продолжает демонстрировать теннис высочайшего уровня на кортах Нью-Йорка

  • 01.09.2018 22:29
  • 3854 просмотра
  • 24 комментария
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№36 WTA) уверенно выиграла поединок третьего раунда US Open. В двух сетах была обыграна представительница Чехии Катерина Синякова (№54 WTA).
 
US Open. Третий круг
Леся Цуренко (Украина) – Катерина Синякова (Чехия) – 6:4, 6:0
 
 
В четвертом круге Цуренко сыграет против еще одной чешки Маркеты Вондрушовой.
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 01.09.2018 22:53
    0
    Katerynyuk, 01.09.2018 22:46
    А пам"ятаєте, минулого року скільки разів Ви "рекомендували" Лесі задуматись про завершення кар"єри? )
    Я кроме Стаха и Кати Бондаренко такого ни о ком из наших не говорил.
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    suzan29
    online
    suzan29, 01.09.2018 22:54
    0
    Поздравляю ! Очень рад, бегу смотреть обзор после неудачного начала. Аааа, класс
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    Олег Калинин
    online
      Олег Калинин, 01.09.2018 22:58
    0
    Ха ха . Пройдет Вондроушову. следующая скорее всего Квитова.
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    Andry1994
    online
      Andry1994, 01.09.2018 22:59
    0
    Розумничка наша!
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