US Open. Цуренко сломила сопротивление Синяковой и сыграет в 4-м круге

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№36 WTA) уверенно выиграла поединок третьего раунда US Open. В двух сетах была обыграна представительница Чехии Катерина Синякова (№54 WTA).
US Open. Третий круг
Леся Цуренко (Украина) – Катерина Синякова (Чехия) – 6:4, 6:0
Леся Цуренко (Украина) – Катерина Синякова (Чехия) – 6:4, 6:0
В четвертом круге Цуренко сыграет против еще одной чешки Маркеты Вондрушовой.
Источник — Sport.ua
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