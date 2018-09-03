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US Open. Дель Потро уверенно выходит в четвертьфинал

Аргентинец разобрался с Борной Чоричем

  • 03.09.2018 07:27
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Getty Images. Хуан-Мартин дель Потро
© Getty Images. Хуан-Мартин дель Потро
Хуан-Мартин дель Потро (3) в матче четвертого круга Открытого чемпионата США встречался с хорватом Борной Чоричем (20). Аргентинец разобрался с соперником за три сета - 6:4, 6:3, 6:1. 
 
Матч длился 2 часа, 7 минут. Дель Потро 9 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов. Чорич совершил 7 эйсов, 1 двойную и один брейк.
 
US Open. 4-й круг
Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) - Борна Чорич (Хорватия) 6:4, 6:3, 6:1
 
В четвертьфинале Дель Потро сыграет с американцем Джоном Иснером (11), который обыграл канадца Милоша Раонича (25) со счётом 3:6, 6:3, 6:4, 3:6, 6:2.
 
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Источник — Sport.ua

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