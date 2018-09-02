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US Open. Тим стал первым четвертьфиналистом турнира

Австриец обыграл Андерсона

  • 02.09.2018 22:02
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Getty Images. Доминик Тим и Рафаэль надаль
© Getty Images. Доминик Тим и Рафаэль надаль
Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США.
 
В матче четвертого круга соревнований девятый сеяный Тим в трех сетах обыграл пятую ракетку турнира, Кевина Андерсона из ЮАР, со счётом 7:5, 6:2, 7:6 (7:2). Матч продолжался 2 часа 36 минут. Тим 7 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 9 возможных брейк-пойнтов. На счету Андерсона 7 эйсов, 2 ошибки на подаче и ни одной возможности для взятия подачи соперника.
 
За выход в полуфинал US Open Тим сыграет с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания)— Николоз Басилашвили (Грузия).
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Источник — Sport.ua

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