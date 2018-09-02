US Open. Тим стал первым четвертьфиналистом турнира

Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

В матче четвертого круга соревнований девятый сеяный Тим в трех сетах обыграл пятую ракетку турнира, Кевина Андерсона из ЮАР, со счётом 7:5, 6:2, 7:6 (7:2). Матч продолжался 2 часа 36 минут. Тим 7 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 9 возможных брейк-пойнтов. На счету Андерсона 7 эйсов, 2 ошибки на подаче и ни одной возможности для взятия подачи соперника.

За выход в полуфинал US Open Тим сыграет с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания)— Николоз Басилашвили (Грузия).