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Доминик ТИМ: «Это был мой не последний финал на Больших Шлемах»

Финалист Открытого чемпионата Франции – о противостоянии с Рафаэлем Надалем

  • 10.06.2018 21:53
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Getty Images. Доминик Тим и Рафаэль надаль
© Getty Images. Доминик Тим и Рафаэль надаль

Австриец Доминик Тим уступил «Королю Ролан Гаррос» в трех сетах. Отметим, что для Рафаэля Надаля победа на Ролан Гаррос стала 11-й в карьере.

«Я смотрел по телевизору первые четыре-пять лет, когда Надаль становился чемпионом на Ролан Гаррос. Конечно, это на самом деле отлично, что я смог проложить себе путь в финал и побороться с ним. Это все здорово, хотя я, безусловно, расстроен. Это был финал. Я действительно хотел победить. Я отдал все, что у меня было, но в итоге проигравший сегодня - это я. Так что да, это не очень хороший день. 

Конечно, сегодня для меня был особенный матч, хотя, с другой стороны, я был довольно спокоен, я думал об этой игре так же, как и о любой другой. Мне кажется, что у меня был правильный настрой, в противном случае все эти эмоции слишком бы сказались на моем теннисе.

Впервые за наши матчи в Париже у нас получилась борьба. Это был приличный матч с моей стороны. Надаль отыграл очень хорошо, есть же причина, почему он побеждает здесь целых 11 раз. Это точно одно из самых лучших достижений в спорте. Я уверен, что это не был мой последний финал на Больших Шлемах. И моя самая главная цель - это пробиться в еще один финал и сделать все лучше, чем сегодня. Надеюсь, что это случится как можно быстрее. 

В концовке первой партии у меня был очень плохой гейм, хотя я все делал верно и промахнулся немного на нескольких мячах. Это были ужасные промахи. Думаю, это точно не был ключевой момент в матче. Я боролся на самом деле, от первого и до последнего момента. Да, я проиграл первый сет, но не это решило исход всей встречи. Удивило ли меня, что Надаль получил предупреждение за задержку времени только к концу второго сета? Я лично ничего не говорил судье, потому что у меня нет с собой часов. Поэтому я никогда не знаю, кто и сколько времени тратит на подачу.

Мне не кажется, что именно пятисетовый формат так влияет. Больше дело в условиях. Они идеально подходят Надалю. Они очень похожи к тем условия, какие есть в Монте-Карло, где он также играет невероятно. А играть три сета или пять сетов - думаю, все топ-игроки находятся на хорошем физическом уровне, поэтому это не такая большая разница. Здесь большой корт, можно становится далеко от задней линии на приеме. Это преимущество для него, ну и для меня тоже, в матчах с другими игроками (улыбается). И те мячи, которыми мы играем в Париже, они нам нравятся. Возможно, ему нравятся эти условия даже чуть больше, чем мне», - сказал Тим.

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Источник — Большой теннис Украины

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