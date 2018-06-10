Надаль в 11-й раз выиграл Ролан Гаррос

Лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль выиграл Открытый чемпионат Франции по теннису. В финальном поединке испанец без особых проблем сломил сопротивление австрийца Доминика Тима (№8 ATP).

Ролан Гаррос. Финал

Рафаэль Надаль (Испания) – Доминик Тим (Австрия) – 6:4, 6:3, 6:2

С самого начала поединка стало заметно, что Тим не сможет составить достойную конкуренцию «королю грунта». Надаль проиграл всего один гейм на своей подаче в первом сете, после чего не давал шансов австрийцу на реализацию редких брейкпоинтов.

С каждым последующим сетом Тиму удавалось выиграть на 1 гейм меньше, в итоге за 2 часа 44 минуты поединок завершился победой испанца. Рафа не реализовал четыре матчбола в 8-м гейме третьего сета, но все же дожал соперника.

Отметим, что Рафаэль Надаль выиграл 11-й титул на кортах Парижа и превзошел свое собственное достижение прошлогодней давности.

Для Доминика Тима это был первый финал турниров Большого шлема.