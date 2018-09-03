US Open. Надежда Киченок на отказе прошла в 1/4 финала микста

Как сообщает официальный сайт соревнований, четвертые сеяные Иван Додиг (Хорватия) и Латиша Чжань (Тайвань) снялись с матча второго круга против украинско-голландской пары Надежда Киченок / Уэсли Коольхоф.

26-летняя Киченок дебютирует в четвертьфиналах на мэйджорах в матче против Джейми Маррея (Великобритания) и Бетани Маттек-Сэндс (США).

Надежда впервые сыграла в смешанном парном разряде в Австралии в этом году (вместе с испанцем Марселем Гранольерсом). На Уимблдоне украинка выступила вместе с представителем Новой Зеландии Маркусом Дэниэллем. На этих турнирах Киченок выиграла со своими напарниками по одному матчу.

Лучший результат Надежды Киченок в женском парном разряде на турнирах Grand Slam - третий круг на Открытом чемпионате Австралии-2018 вместе с австралийкой Анастасией Родионовой.