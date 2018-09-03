Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

US Open. Надежда Киченок на отказе прошла в 1/4 финала микста

Украинка впервые выступит в 1/4 финала на турнирах Большого Шлема

  • 03.09.2018 02:02
  • 112 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
EPA. Надежда Киченок
© EPA. Надежда Киченок
Как сообщает официальный сайт соревнований, четвертые сеяные Иван Додиг (Хорватия) и Латиша Чжань (Тайвань) снялись с матча второго круга против украинско-голландской пары Надежда Киченок / Уэсли Коольхоф. 
 
26-летняя Киченок дебютирует в четвертьфиналах на мэйджорах в матче против Джейми Маррея (Великобритания) и Бетани Маттек-Сэндс (США). 
 
Надежда впервые сыграла в смешанном парном разряде в Австралии в этом году (вместе с испанцем Марселем Гранольерсом). На Уимблдоне украинка выступила вместе с представителем Новой Зеландии Маркусом Дэниэллем. На этих турнирах Киченок выиграла со своими напарниками по одному матчу.
 
Лучший результат Надежды Киченок в женском парном разряде на турнирах Grand Slam - третий круг на Открытом чемпионате Австралии-2018 вместе с австралийкой Анастасией Родионовой.
 
Напомним, в женском парном разряде Надежда Киченок вылетела в первом круге.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.