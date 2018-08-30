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US Open. Людмила Киченок прошла во второй круг парного разряда

Надежда Киченок продолжит борьбу на турнире только в миксте

  • 30.08.2018 12:41
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Getty Images
© Getty Images
Украинские парницы Людмила и Надежда Киченок провели матчи первого раунда парного разряда на US Open. Дальше идет только Людмила, которая выступает в дуэте с немкой Лаурой Зигемунд.
 
US Open. Первый круг парного разряда
 
Людмила Киченок (Украина) / Лаура Зигемунд (Германия) – Сорана Кырстя (Румыния) / Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 7:6(2), 6:2
 
Надежда Киченок (Украина) / Анастасия Родионова (Австралии) – Магда Линетт (Польша) / Айла Томлянович (Австралия) – 2:6, 1:6 
 
Во втором круге Людмила и Лаура сыграют против победительниц матча Дзаламидзе/Остапенко – Бегу/Никулеску.
 
 
Отметим, что сестры Киченок также заявлены в сетке парного смешанного разряда. 
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Источник — Sport.ua

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