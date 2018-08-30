US Open. Людмила Киченок прошла во второй круг парного разряда

будуть усі їздити....усі ж інші спорсмени їздять.....усику, ж кажете, що можна?)))) ломаченку і у...

13:22 — Vitaliy_yatsenko

Зараз ЛЧ дійсно потужна. Тому для цієї шахти, а вона сильно здала у порівнянні з минулим сезоном,...

13:18 — alexssumin

Плывем мы все в одной лодке и если хотя бы один из топ клубов Украины перестанет приносить очки д...

13:18 — alexssumin

Плывем мы все в одной лодке и если хотя бы один из топ клубов Украины перестанет приносить очки д...