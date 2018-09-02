Анжелик КЕРБЕР: «С Цибулковой была настоящая битва»

Анжелик Кербер прокомментировала свое поражение от Доминика Цибулковой в третьем раунде US Open:
«С Цибулковой снова была настоящая битва. Я не воспользовалась своими шансами, особенно в третьем сете. К сожалению, сегодня не смогла показать свой лучший теннис. Порой мне удавалось добавить агрессии, но Доминика всё равно играла активнее. Это и предрешило исход встречи.
Вылет первой и второй ракеток мира? Мне всё равно. Думаю только о своей сетке, своей сопернице, своих матчах. Не обращаю внимания, кто побеждает, а кто проигрывает. Это никак не влияет на мою игру или подготовку».
Источник — US Open
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