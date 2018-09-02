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Анжелик КЕРБЕР: «С Цибулковой была настоящая битва»

Немка прокомментировала вылет с US Open

  • 02.09.2018 18:50
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Getty Images. Анжелик Кербер
© Getty Images. Анжелик Кербер

Анжелик Кербер прокомментировала свое поражение от Доминика Цибулковой в третьем раунде US Open:

«С Цибулковой снова была настоящая битва. Я не воспользовалась своими шансами, особенно в третьем сете. К сожалению, сегодня не смогла показать свой лучший теннис. Порой мне удавалось добавить агрессии, но Доминика всё равно играла активнее. Это и предрешило исход встречи.

Вылет первой и второй ракеток мира? Мне всё равно. Думаю только о своей сетке, своей сопернице, своих матчах. Не обращаю внимания, кто побеждает, а кто проигрывает. Это никак не влияет на мою игру или подготовку».

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Источник — US Open

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