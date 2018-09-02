Анжелик КЕРБЕР: «С Цибулковой была настоящая битва»

20:34 — Юра Вареник

Давай Карпати еще 2 гола и бульбаш уйдет сам

20:33 — alexssumin

Это что с*ка такое?! Вы ох*енели?! Гатальский, кто так играет? Ну кто так оч*о свое прикрывает???

20:33 — kratova

Назначьте меня тренером. Я возьму в руки бейсбольную биту и научу их Динамо любить. Я вижу что по...

20:33 — zakharka

Перед игрой с Карпатами нужно было дать отдохнуть " ключевым" игрокам и да;! - Гармаша...

20:32 — ak228

С другой стороны, вспоминая 24 момента Аякса, ничего удивительного, если нет игры и фарт закончил...

20:32 — Руслан Черней

ПОДАРИУВАЛИ, тепер серйозно.....пішли дивитися 2 тайм