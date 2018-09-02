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Ришар ГАСКЕ: «Игра Джоковича – это совершенство»

Француз восхищен выступлением Новака Джоковича

  • 02.09.2018 18:18
  • 202 просмотра
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Getty Images. Новак Джокович и Ришар Гаске
© Getty Images. Новак Джокович и Ришар Гаске

Сегодня ночью Новак Джокович в третьем раунде US Open обыграл Ришара Гаске. Француз был впечатлен игрой экс-первой ракетки мира:

«К сожалению, я не смог навязать борьбу. Из-за нескольких ошибок проигрывал очки, которые должен был набирать.

В целом я провёл неплохой матч. Но игра Джоковича – это совершенство. Он сильно подаёт, очень быстро играет и никогда не ошибается.

В плане опыта эта встреча очень важна. Необходимо чаще играть на таком уровне».

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Источник — AFP

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