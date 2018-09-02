Ришар ГАСКЕ: «Игра Джоковича – это совершенство»

19:02 — kherson384

Кайзер. Феррари заняли 2е.)))))

18:57 — uvemu

Кими дурак, что при обгоне его Хемилтоном, не пнул его как тот Себа

18:56 — уух ( хмельницкий )

привет, конюхи! со четвертым местом вас!... да, и не забудьте поблагодарить придурка Ферстаппена