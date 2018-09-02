Ришар ГАСКЕ: «Игра Джоковича – это совершенство»

Сегодня ночью Новак Джокович в третьем раунде US Open обыграл Ришара Гаске. Француз был впечатлен игрой экс-первой ракетки мира:
«К сожалению, я не смог навязать борьбу. Из-за нескольких ошибок проигрывал очки, которые должен был набирать.
В целом я провёл неплохой матч. Но игра Джоковича – это совершенство. Он сильно подаёт, очень быстро играет и никогда не ошибается.
В плане опыта эта встреча очень важна. Необходимо чаще играть на таком уровне».
Источник — AFP
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