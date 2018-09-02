US Open. Джокович без проблем вышел в четвертый круг

Сербский теннисист Новак Джокович пробился в четвёртый раунд US Open, победив француза Ришара Гаске в трёх партиях — 6:2, 6:3, 6:3. Счёт в личном противостоянии соперников стал 11-0 в пользу серба.

Матч продолжался 2 часа 10 минут. Джокович 3 раза подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Гаске 10 эйсов, 4 ошибки на подаче и ни одного реализованного брейка из 5 возможных.

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США Джокович сыграет с португальским теннисистом Жоау Соузой, обыгравшего в 3-м круге француза Люка Пуи (17) со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

Мужской финал пройдёт в воскресенье, 9 сентября.